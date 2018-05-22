杭州土地市場持續高熱 年內第三宗超50億地塊誕生

有房企選擇放緩腳步，也有房企迎頭而上準備博一把行情。

5月21日，杭州市蕭山區推出一宗建築面積約22萬平方米的宅地，吸引了融創、招商蛇口、旭輝、融信、濱江等十多家房企參與競拍。最終經過138輪競拍，招商蛇口以溢價50%、自持4%、總價56.4億、樓面價25796元/平方米的代價拿下。

此次出讓的地塊因距離目前杭州最熱門的奧體板塊約2.5公裏，被稱為泛奧體板塊。招商蛇口這次競得的樓面價是板塊內的第三高，去年3月份融信以30816元/平方米取得市北東單元地塊，是該板塊的最高樓面價。同時，56.4億的總價也是杭州今年第三宗總價超過50億、歷史上第14宗總價在50億以上的地塊。

招商蛇口曾於2013年8月27日高調競得牛田單元地塊進入杭州，當時與萬科也有過激烈競爭。此次拿下市北宅地，是招商首次進入杭州蕭山板塊。

斥巨資加碼杭州市場與招商蛇口的戰略布局有關，其在2017年末提出了華東區域“一核五圈四帶的戰略布局”和“千億華東”的戰略布局，杭州作為五個都市圈之一是其戰略實現的重要組成部分，加大對杭州的布局也就不言而喻。

需要注意的是，該地塊出讓條件嚴格。根據出讓文件，該地塊需要一個配建6班幼兒園和36班小學，還需要配建一個社會停車場並代建8057平方米的道路。

若將自持比例、代建費用計入範圍內，有業內人士預計該地塊實際樓面價會達到3萬/平方米。周邊在售的綠城九龍倉·桂語江南等樓盤均價約35000元/平方米，如果未來突破不了政策窗口，地價與房價差距將使招商蛇口陷入盈利難題中。

在調控政策的嚴控之下，杭州市場行情卻依然強勢向好，走出一波別樣的市場行情。同時，杭州土拍熱度不減，尤其是地理位置好的區域，開發商競搶的局面絲毫不減弱。

今年3月底，保利地產競得的奧體地塊歷時12小時、499輪、代價為101億總價，這是是杭州歷史上總價第二高的地塊。競得地塊後，保利相關負責人對界面新聞表示地塊拿得很值，對杭州市場未來非常看好。另外，界面新聞還獲悉，保利將與其他五家房企聯合開發這一地塊，保利負責操盤。

杭州土地市場今年以來一直熱度不減，四月份土地出讓金收入近179億元，領跑全國，同比上漲242%。今年前四個月，杭州的賣地收入已突破千億，達到了1105億元，同樣領跑全國。

但也並非所有開發商都保持著積極和樂觀。作為杭州的本土房企，綠城總裁曹舟南就不止一次表示了對杭州地價高的擔憂。在杭州重倉的融信今年也調整了杭州拿地策略，其第三事業部總裁余麗娟表示要積極參與，謹慎拿地，她還認為，當前杭州市場上拿地看起來激進的房企，多數是想要進入杭州市場和土地儲備不足的企業。

如今的杭州市場上，每一家房企都在尋找或者守護著自己的坐標，但是否能夠采準市場節點，最終還是要看政策和企業自身規劃。

來源：界面新聞

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