福晟國際(00627-HK)近2億購福建省商住地34%股權

福晟國際(00627-HK)公布，5月22日，公司之間接全資附屬公司福建福晟投資有限公司與福州鑫德鼎祥投資有限公訂立股權轉讓協議，據此，福州鑫德鼎祥向福建福晟出售寧德碧晟房地產開發有限公司34%股權及股東貸款，代價為約1.568億元(相當於約1.96億港元)。

於同日，福建福晟、鼎凱投資與上鼎貿易亦訂立一致行動協議，據此，待完成後，於一致行動協議期限內，福建福晟、鼎凱投資與上鼎貿易同意就寧德碧晟股東大會及董事會會議上提呈之決議案以相同方式共同行事。倘一致行動協議訂約方之間對股東大會或董事會會議上提呈之決議案之意見存在分歧，則買方之意見為首要、最終及不可推翻意見。

寧德碧晟為於主要在中國從事房地產投資、開發、銷售及租賃。寧德碧晟於本公佈日期，目標公司由福州鑫德鼎祥、鳳凰時代、鼎凱投資及上鼎貿易分別擁有34%、33%、25%及8%權益。

於本公佈日期，寧德碧晟於福建省寧德市蕉城區擁有項目土地，而根據其未經審核管理賬目，項目土地之賬面值連同其預付成本於2018年4月30日約為4.4945億元人民幣。寧德碧晟擬將項目土地開發為住宅及商用綜合樓宇，建築面積約為106,000平方米。

預期寧德碧晟將會投資約8.43億元人民幣元開發擬於項目土地上建立之項目。預期項目土地上的項目施工將於2020年10月完成。

董事會相信，收購事項將為擴大中國物業發展組合之良機。收購事項將為集團帶來收入及提供資本增值潛力。

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