檳傑科達(01665-HK)3個月溢利21211千令吉 新廠房料6月竣工

檳傑科達(01665-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月公司擁有人應佔期內溢利21,211千令吉(2017年度同期為9,122千令吉)，每股盈利1.33仙令吉。倘撇除該等開支的影響，集團的純利應為22.9百萬令吉，較2017年第一季度錄得的9.1百萬令吉增加150.6%。

集團過往的毛利率於過去四年均介乎28.1%至31.8%之間。第一季度毛利率較去年同期的28.4%上升1.7%至30.1%。該上升主要歸因於繼電訊行業向客戶交付的項目獲得較高利潤率後，自動化設備分部的毛利有所改善。2018年第一季度毛利率有所改善，進一步受到2018年第一季度銷售大幅增長所產生的規模經濟效益所推動。

集團預期2018年將會是另一個豐收之年，截至2018年3月31日已取得但未完成(其中絕大多數將於2018年餘下月份交付)的訂單數量約達314.5百萬令吉(截至2017年12月31日為249.2百萬令吉)，足證客戶的需求持續強勁。鑑於2018年智能感知及電動汽車的發展趨勢，公司預期的銷售增長勢頭將受到電訊及汽車行業的推動。公司亦預期，待公司的新生產廠房預計將於2018年6月竣工後，下半年將會交付涉及大規模工廠自動化生產線項目。

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