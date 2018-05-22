金誠控股(01462-HK)向主席購理財及資產管理服務業務

金誠控股(01462-HK)公布，5月22日，公司與主席兼行政總裁韋杰訂立買賣協議，據此，公司擬向韋杰收購金誠財富(新控股)集團有限公司100%股份，代價為800萬港元，有關代價將以發行票據的方式結付。票據為期5年，將自完成日期起，按不時之未償付本金額以年利率3%計息。

緊隨完成收購事項後，公司將擁有金誠財富的100%股份，並將間接擁有其中國附屬公司的全部股權，中國附屬公司為一間在中國註冊成立的有限責任公司金誠財富其主要從事提供理財及資產管理服務、基金銷售及銷售金融產品，而金誠財富及其附屬公司的財務業績將會在集團的財務業績內綜合入賬。

金誠財富間接持有中國附屬公司之100%股權，而中國附屬公司為於中國註冊成立的有限責任公司。中國附屬公司為於中國的理財及資產管理服務供應商，專注於為高資產淨值的人士及企業提供投資及資產配置服務。

於本公告日期，中國附屬公司為中國浙江省內已經自中國證監會取得獨立基金銷售機構類別項下的基金銷售牌照的四間機構之一。中國附屬公司在持有公募基金產品銷售牌照的第三方理財供應商中排名第12位。其於2013年7月獲得中國證監會頒發的《中華人民共和國基金銷售業務資格證》，並於2014年4月獲中國證券投資基金業協會登記成為私募投資基金管理人。

截至2017年12月31日止年度中國附屬公司的累計登記客戶數量達18,336名。截至2017年12月31日止年度，購買中國附屬公司所分銷的理財及資產管理產品的中國附屬公司活躍客戶達3,572名。直至本公告日期，中國附屬公司旗下設有七家分公司，覆蓋中國浙江省、江蘇省、山東省、福建省、廣東省及湖南省，其廣泛及針對性的業務網絡涵蓋中國位於以經濟繁榮且具競爭力見稱的省份營運，該等地區集中高資產淨值的人士及企業。於201年3月31日，中國附屬公司擁有由682名財務策劃師、關係經理及行政人員組成的團隊。於2018年4月30日，中國附屬公司已累計接入47間基金公司，其銷售公募基金達1,870支。

2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度各年，其分銷的理財及資產管理產品價值分別約人民幣86億元、人民幣93億元及人民幣144億元，平均年增長率約為30%以上。中國附屬公司於截至2018年12月31日止年度分銷的理財及資產管理產品之目標總值預期將約為人民幣200億元，與截至2017年12月31日止年度相比，其目標增長率約達40%。

董事相信，金誠財富的業務，以及其於理財及資產管理行業擁有的龐大客戶基礎、專業知識及經驗，可讓集團擴充及發展其於中國的投資及資產管理業務，進而鞏固其收益來源，並於短期內加快其增長及發展。

集團指為何進行今次收購，是由於公司已擴充其業務組合至投資及資產管理服務領域，專注於基建及城市綜合發展項目。集團於2018年3月31日管理達29項私募股票基金。於2018年3月31日，該等基金旗下管理的總資產約達人民幣106億元，而該等基金之總目標基金規模預期將約為人民幣232億元。經考慮中國政府支持基建及城市發展項目的利好政策，以及中國證券投資基金業協會所發佈私募基金於2017年的歷史增長率後，董事預計，集團的投資及資產管理範疇業務將會按年錄得大幅增長。

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