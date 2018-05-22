沃爾瑪旗下山姆會員店與京東到家合建雲倉 補實體店短板

美國零售商沃爾瑪(WMT.N)旗下山姆會員店繼4月上線京東到家後，又有進一步合作，其與京東到家旗下同城速遞服務平台達達合作，初期選擇中國兩大城市深圳和上海，合作建設倉儲和配送一體化的雲倉，以補上山姆會員店在中國實體網點較少的短板。

此前沃爾瑪中國的大賣場、智能超市「惠選」兩種業態已登陸中國最大的生鮮商超O2O(線上線下)平台—京東到家。而山姆會員店的上線及雲倉的建設，將成為其中國業務的新加速器。達達和山姆會員店周二宣布上海的兩間雲倉啟用，並將在今年內建設更多雲倉，覆蓋上海整個市區，未來雙方還將該合作延伸至更多國內重點城市。

山姆會員商店電商及跨境電商高級副總裁陳志宇在出席新聞會時指出，「中國付費制會員近年來慢慢多起來，...我們面臨的最大挑戰是增長太快了，我們的門店無法服務新成長的消費者。」

山姆雲倉可讓高頻次、高滲透的商品離消費者更近，基於會員對山姆的品牌和品質有所認知，山姆會員店不需要再開新店展示商品，再加上充沛的運力和大數據系統的優勢，從而實現更好的用戶體驗。

目前山姆會員店在中國擁有19家門店，上海僅有一家。隨著國內消費升級，消費者對生鮮品速遞的需求快速增長，阿里巴巴(BABA.N)旗下盒馬鮮生等已提出生鮮品半小時送達，但線下網點的布局是支持全城生鮮閃送的必要條件。

本地零售需要的物流，主要包括倉儲和配送。本次，達達通過對雲倉的選址、管理、商品分揀，以及對末端配送服務的精細化運營，一舉打造了上下遊貫通的倉配一體化服務體系，有效拓展了本地零售商的輻射半徑。

誕生於1983年的山姆是全球最大的會員制商店之一，至今已在全球擁有800多家門店和5,000多萬個人與商業會員。1996年山姆進入中國，目前服務近200萬中國會員。

2016年4月京東(JD.O)旗下O2O子公司京東到家與中國最大的眾包物流平台達達合並，成立達達-京東到家集團，京東成為新公司的第一大股東。其零售開放平台京東到家包含超市便利、新鮮果蔬、美食烘焙、鮮花蛋糕、醫藥健康等業務，覆蓋北京、上海、廣州等30多個重要城市。

來源：路透上海5月22日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)