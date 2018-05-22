【日盛投顧】盤後分析－上檔有壓  震盪難免



◆盤勢分析

1. 週二台股在美股上漲激勵下呈現開高，惟盤面欠缺權值較大的重量級主流，使得指數很快回到平盤附近震盪整理，下半場後跌幅加劇，各類股普遍下跌，終場指數下跌 27.47 點，跌幅 0.25%，收在 10938.73，成交金額稍稍放大至 1342.48 億元。

2. 觀察台股技術面，4 月底、5 月初於年線附近獲得支撐後，5 月份中上旬展開上攻突破 60 日均線反壓，60 日均線開始出現走揚，短天期均線已經扭轉成多頭排列，目前指數較大壓力區將落在農曆年後上攻的兩個型態高點 11095、11120 附近，由於指數已經漸漸接近沈重壓力區，週二 K 線又以留上影線的黑 K 棒做收，預料近期進入震盪機率居大，惟 60 日均線已經開始走揚，指數即便震盪拉回，回檔空間應該有限，持續走揚的 60 日均線在 10850 附近即有強勁支撐，推測近期台股或將於 10850-11100 附近呈現震盪整理機率居大。觀察台股籌碼面，外資 - 9.85 億元、投信 + 4.23 億元、自營商 - 11.72 億元，三大法人合計賣超 17.34 億元。

◆進入震盪 聚焦電子個別族群

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.07%、金融 - 0.17%、非金電 - 0.59%、櫃檯指數 - 0.32%，週二電子股相對強勢，惟趨勢上金融、非金電指數已經創下波段新高，電子股仍然相對落後，主要原因在於權值電子股普遍表現弱勢，故近期電子股仍然傾向於個別族群表現，被動元件、光學、設備、CD-R、電競仍是操作主軸；金融股在 5 月份後呈現緩步挺堅，近期從中小銀行股至大型金控股皆有表現，整體金融股輪動架構完整，近期或將持續表現；非金電 5 月份以來亦呈現緩步盤堅，主要是佔權值的傳產龍頭股表現亮眼，族群以水泥、塑化、電動車相關、醫材具趨勢性表現，橡膠、航運則暫以跌深反彈視之。

