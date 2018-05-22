反攻號角響起 建商推案放量拚反彈

【文 / 住展雜誌】

房市到底會不會在今年落底？雖然各家看法不一，但押寶的建商似乎多了起來。因為從推案量觀察，竟出現爆發性成長，代表建商信心升高，是近五年來罕見的狀況……

房市推案量通常代表著建商看待房市的信心，因為唯有看好後市，建商才敢放手推案；假如看衰後市，往往會暫停或延後開發計畫，推案量就會減退。而從近期統計資料顯示，建商推案信心似乎止穩了！

建案湧現 案量上修

據住展雜誌最新統計，北台灣今年推案量上修至二○二六點五一億，較上季減約四七七億、季減幅約十九％；若與去年同期相比，則年增近三百億、年增幅逾十七％。由於每年第一季通常是推案淡季，所以推案量季減是正常狀況，所以觀察重點會放在年增減幅上；而從年增幅高達二位數來說，今年建商推案信心正快速上升。

若與近年第一季作比較，今年北台灣推案量已中止連四年縮減，且成長幅度並不小。這顯示推案量似乎已經觸及谷底，以及建商信心回升。雖然推案量止穩，並不代表市場歌舞昇平，但起碼建商已不像過去幾年那麼悲觀，透露出去年以來回升的買氣，建商確實「很有感覺」。

新北量大 基隆最少

北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，供給量約七五五億，其次為台北市約五八四億，桃園則以約四百億居第三大。

各縣市推案量普遍上修，僅基隆維持原本水準不變。基隆近期房市表現相對沉寂，去年推案量僅約三十九億，今年推案量僅約九億，市場相對冷清。去年以來，基隆房市的輕軌題材來得快、去得也快；因輕軌題材就已急速退溫，再加上缺乏指標案或有感降價案刺激，線上銷售中的建案價格不再放軟，買方也提不起勁，成交淡如水，建商在基隆推新案顯得興趣缺缺。

豪宅登場 北市爆量

從各行政區推案排行觀察，可以看到供給量有限的台北市終於出量，尤其以內湖區推案最為踴躍；雖然內湖供給量大，但因近年房價修正不少，四期重劃區更有建案直降至五字頭，且受惠於內科龐大的住宅需求，成交表現不差，建商推案意願也較高昂。其他如中山、文山與松山等區，推案量也都不小。

事實上，今年北市推案量極可能爆出大量，主要案量來自於伺機公開的豪宅案。預計大約年中至下半年，大安、信義等區案量將會激增，甚至超越北市其他行政區。

新北市則以重劃區推案為重心，例如新莊、板橋與土城，大部份供給量都源自於重劃區。雖然新莊副都心成交均價下修到四字頭，但仍有建商老神在在，高價案陸續釋出；從先前的潤泰，到今年的遠雄、中悅，在在顯示同區域內的建商定價策略、和建案價差都十分極端。

板橋江翠北側重劃區、土城暫緩發展區不僅是近二年新北市推案重區，更是成交爆量、建案熱銷的焦點區；雖然這二大重劃區供給量龐大，但因價格平實，建案賣得搶搶滾，建商前仆後繼搶進推案，預期今年推案規模會再進一步擴張。

以今年大台北地區來說，台北市推案重心關鍵字是「豪宅」、 「都更」，新北市則是「重劃區」，而這種推案趨勢，勢必造成「高價」、 「讓利」的極端化發展；到底是高價賣得好、還是讓利最熱銷？其結果如何，將透露出這波房市修正的路還有多遠。

本文摘自 2018 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》433 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「獲利新模式 複合式開發」、「二○一八豪宅轉運年？」、「大坪數產品供給增加」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 433 期

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