沒有賣不掉的房子 讓利奏效 待售建案減少了！

【文 / 住展雜誌】

俗話說，買房子要看三個重點，地段、地段，還是地段；但想把房子快速賣掉的也有三個重點，價格、價格，還是價格。只要價格夠甜美，房子就有人搶著買。

建案完銷、撤場的速度變快了嗎？據住展雜誌統計，北台灣今年銷售中建案數量為一三二三個，較去年減少二十個、季減約一點五％，這是房市反轉以來，單季建案數量首度出現二位數減少。但若與去年相比，則年增十七個、年增幅約一 ‧ 三％。

北台灣銷售中建案數量逐漸減少，代表建案完銷、或撤場的速度比增加供給速度還快，所以線上累積的建案才出現減少。近期建案銷售速度加快的主因，是建案姿態放軟，讓利給民眾來增加成交量，這也顯示「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格」，這句話說得真沒錯！

賣壓雖減輕 案量忌暴增

一四年算是房市反轉的關鍵年，當年銷售中建案數僅八八七個。隔年暴增至一一○六個，一六年又攀升至一二○六個。到了一七年，銷售中建案數量又走高至一三○六個，今年建案數才首度出現二位數減少，賣壓終於減輕。

一五年、一六年北台灣推案量銳減，但銷售中建案頻頻走高，主要是建案降價幅度不足，買氣疲弱，以致建案滯銷。但一七年買氣已經明顯好轉，建案平均銷售率也止跌回升，但銷售中建案數量卻再創高的關鍵，是因為建商放手推案、推案量擴增所致。

從近年銷售中建案數量創高來分析，代表房市買氣差時，待售建案數量快速堆疊，但市場買氣回神時，建案數量卻未見減少，這透露出建商推案速度高過買氣復甦動能，「減量經營、穩健推案」仍有其必要性。否則，高估市場買氣而大規模推案，反而會增加賣壓與價格戰的可能。

重劃區地多 推案量也多

在北台灣各縣市行政區中，銷售中建案數量前五大行政區依序為竹北、桃園、中壢、林口、新莊。

從上述幾個銷售中建案數量較多的行政區來說，如竹北、桃園、中壢、林口、新莊、淡水與板橋，其多數供給量幾乎都來自於指標重劃區；由於重劃區素地多，再加上發展前景好，所以建商推案意願居高不下，如竹北的縣一、縣二、縣三與高鐵特定區，或是桃園中路、經國、中正藝文特區等。

換言之，房市修正至今三年多來，大多數重劃區賣壓並未消失，只有稍微減輕而已；原因是舊案賣完，但新案又不斷湧現，建案數量減少的速度就不如預期了。雖然建案減少不如預期，但竹北、板橋、淡海等地新建案銷售速度已經加速，熱銷案頻傳。

一言以蔽之，建商如果想要建案賣得快，將價格調降到買方的滿足點是最迅速的方式。只不過，現在如果主動降價，民眾反而會觀望、等待再降多一點，建商也是難為啊！

本文摘自 2018 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》433 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「獲利新模式 複合式開發」、「二○一八豪宅轉運年？」、「大坪數產品供給增加」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 433 期

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