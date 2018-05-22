雲端空中花園 不凡頂級生活

【文 / 住展雜誌】

立足高嶺雲鼎坐享豪墅的力與美

與雅致山林深度對話

萬丈紅塵午後消磨

遠離塵囂的頂級之作……

新北的林口新市鎮建設頗豐，過去以較親民房價吸引民眾移居，但近期新林段別墅區出現了金字塔尖端的建案「薇閣雲鼎」，鎖定富豪客層，打造了高端、高質感的豪墅作品，不僅銜接萬頃綠色保護區，建築本身也精雕細琢、氣勢不凡，吸引民眾高度討論。

徜徉雲嶺 坐擁綠意風光

「薇閣雲鼎」坐落在脫離喧囂的林口富人別墅區，環境幽靜，自擁不可多得的山嵐豪景；縝密的匠工，以堅硬的磐石，慢工構築地下一層、地上五層、彷如雲端上的頂級作品，由遠處望去，外觀豪氣如山嶺、流線如雲水，氣勢磅礡有致。

因為優良的地理條件，「薇閣雲鼎」配合整體山林景觀，在圍牆上特別採用天然的花崗石材，切割出大劈面，並精心計算石材排列方式，使牆體平穩的矗立、安全守護家園。除了堅硬安全的外牆形像，每片銜接的石材中也刻意留下縫隙空間，讓植栽自然生長，兼顧環境綠化與建設安全。

山林雅緻 與大自然對話

頂級的建築，在材料上自然精心細選。走入「薇閣雲鼎」的室內，大坪數空間霸氣展現，地板皆為珍貴的灰晶石所鋪置。一樓空間以玻璃鑄鐵門區隔出客廳與餐廳，視覺上更具穿透感。客廳使用木頭、石材與各式材質混搭，不僅時尚具設計感，面對如此深山美景，也帶有從容幽靜的禪意文化，享受山林中的雅興。

餐廳也規劃大自然的原始調性，呼應圍牆磐石設計與該地的美景，設計師以大塊原木餐桌，讓空間充滿自然氣息，系統櫥櫃流理檯沿著壁面環繞，為料理人留足無壓的烹飪空間。有別於一般廚房，設計師留下大面積的清几玻璃窗，讓食材佐以陽光，盡情享受專注在料理上的時光。

豪氣揮灑 大坪數的任性

主臥室與主臥更衣室，採用深色木質地坪，延伸整體空間，再配上潔白的立面設計，加入些許垂直的線條，空間放大效果再提升，也讓牆面更加輕巧無邊界，大面積的落地窗與通透的女兒牆，更讓視覺無限延伸，悠游享受整座山頭的美景。

走進主臥更衣室，整體空間時尚度加乘，豪氣的佔據超大空間，讓心愛的鞋、衣物、手提包與各式精品，都能找到專屬安放的空間，讓屋主在溫馨的家中，也能享有個人的化妝舞台，打理好一整天的門面，快樂出門。

順著設計的節奏來到長親房，格局與坪數皆不輸主臥，空間寬闊，視野舒適通透，為了適合長親居住，設計師改採較為溫暖的色調，在空間中加入暖色木質材料，從牆面柔軟的絨布拼接，到床邊舒適的小沙發，讓年長的長輩一日起居，安閑自得。

悠活娛樂 派對不間斷

除了一般起居空間，「薇閣雲鼎」也設置了很多休閒交誼空間。奢侈的打造超豪華私人視聽室，超強影音全掌握，追上最新流行腳步。頂樓設置了小型精緻酒吧，使用拋光石材作為吧檯，並以黑色鐵件做層板，讓整體空間具精品時尚風格。

酒吧連接戶外，更有超大的空中花園，放置戶外沙發、坐椅與戶外浴缸，不論斜躺在沙發上抑或沐浴在清泉中，都能一邊享用著美酒，一邊遠眺山林美景，讓你天天在家舉辦小派對。

更上一層樓，頂樓設置了品茗空間，不同於其他樓層的精品風格，日式的臥榻，帶來沉靜的風格，並使用雙面穿透的落地窗，讓空間更加明亮，輕輕慢慢的沏一壺茶，萬丈紅塵午後消磨，遠離世俗塵囂。

多樣、多元的生活模式，是現代社會中常見的樣態，人們不斷追求生命更多的意義與經驗，以飽滿涵養自我生命，然，一個好的家屋，帶領我們以遼闊的視野，讓生活全面提升，迎接具智慧的時代來臨。

設計檔案

案例名稱：薇閣雲鼎實品屋

房屋坐落：新北市林口區

坪數大小：146 坪

主要建材：石材、木材、鐵件

空間格局：四房、五廳、六衛

設計公司：大沃國際設計有限公司

設計師：林威延、薇閣設計團隊、薇閣建設

接待中心電話：02-26013677

接待中心地址：新北市林口區東明二街 26 號

本文摘自 2018 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》433 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「獲利新模式 複合式開發」、「二○一八豪宅轉運年？」、「大坪數產品供給增加」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 433 期

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