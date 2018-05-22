3.34萬億信托 2018年下半年到期： 壓力較大、風險可控

年初至今，兌付風波頻頻出現，市場神經緊繃。

信托業亦不例外，已有多家信托公司產品出現延期或違約。「目前看信托項目的風險可能集中於上市公司、房地產以及平台公司等過去兩年內增長較快的業務領域。」一位華北地區信托公司人士稱。

資深信托研究員袁吉偉認為，當下風險事件增多有多方面原因，與宏觀去杠桿、嚴監管、貨幣政策持續保持穩健以及部分企業盲目擴張等都有關系，部分是大環境因素，部分是企業自身因素。

信托業協會數據顯示，2018下半年信托產品到期規模約3.34萬億，同比增長23.91%。多位受訪人士認為，未來到期壓力較大，不過整體風險可控。中國人民大學信托與基金研究所執行所長邢成稱，2018年信托業風險會維持在與以前年度相當的水平。數據顯示，2017年末信托業不良率僅0.50%。

兌付風波頻現

今年以來，陸續有信托產品出現兌付風波。

據21世紀經濟報道記者不完全梳理，年初因雲南資本及旗下子公司未能足額償還本息，中融信托兩款產品先後延期。之後「中江國際-金馬276號浙江同城市場投資開發有限公司貸款集合資金信托計劃」出現逾期。幾乎同時，「英大信托-上海融禦特定資產收益權集合資金信托計劃」延期。此後又有報道稱，山西信托多個產品密集違約。

目前來看，出現兌付風波的相應產品均得到妥善處置。中融信托、中江信托相關產品已完成兌付。英大信托相關人士表示，正在全力開展處置工作，力爭一年內解決問題。山西信托方面也就違約產品拿出了處置方案。

信托專家、西南財經大學兼職教授陳赤認為，最近發生的一批違約事件，首先是由於企業前幾年杠桿率比較高，而所投項目又往往未達到預設目標，在目前外部條件發生較大變化的情況下，去杠桿政策使企業的資金來源渠道大幅度收窄，而且金融機構的風控條件也不斷提高，導致前面的債務到期時，企業經營性現金流不足，又難以滿足再融資的條件，從而觸發違約事件，這也是去杠桿的過程中很難避免之痛。

除了宏觀政策環境變化外，邢成認為，還有兩方面原因值得關註：一是傳統信托產品模式仍以固定收益型的債權貸款為主，這種項目融資型的產品信托公司無法100%保證安全；二是極個別信托公司借打破剛兌之名，行推脫受托人失職之實。

值得說明，近期部分事物管理類信托亦卷入兌付風波。如在相關資管產品公告延期後，國通信托聲明稱，為事務管理類信托。5月初，另一資管產品觸發違約時，四川信托亦表示，「我司在其中僅承擔事務管理類職責，不承擔項目終極風險」。

陳赤認為，通道業務對信托公司的影響並不是很大，因為這類業務風險最終承擔還是委托人，並且在清算兌付條款上有相應約定。真正壓力比較大的還是在主動管理業務上。

「通道業務並非沒有風險，原則上通道業務分為兩類：一類是實質免責型通道業務，即信托公司與交易對手在法律架構、條款規定等方面做了嚴謹約定；一類是名義免責型通道業務，即信托合同中存在的漏洞、瑕疵以及交易對手在項目交易結構設計中的刻意安排，使得一旦發生損失，信托公司仍有不可推卸的責任。」 邢成稱。

2018年到期壓力加大

據信托業協會數據顯示，2018年全年到期項目約1.5萬個，到期規模6.19萬億，同比增長28.56%；其中集合類項目2.46萬億，同比增長59.1%。單就下半年而言，到期規模約3.34萬億，同比增長23.91%；其中集合類1.47萬億，同比增長53.91%。

邢成認為，近年來信托公司資產管理規模一直持續相對高速上升，使得到期壓力增加，2018年信托兌付壓力同比一定會加大。不過整體來看，2018年信托業風險會維持在與以前年度相當的水平，不會有爆發式增長。「一是大力度的監管，有很多風險苗頭已經被控制在萌芽階段；二是信托機構防範和化解風險的弦繃得很緊，而且相應能力也有提升；三是信托業保障基金發展良好，外部安全閥進一步完善。」

袁吉偉認為，總體說來，自2016年下半年開始快速增長的主動管理信托項目開始進入清算期，考慮到當前的外部形勢，風險管理壓力要大於2017年。這需要信托公司對於存續項目做好管理和風險監控，做好風險預警，加強與融資方溝通，在出現兌付壓力的情況下做好應對預案，加強與投資者的溝通，最大限度保證投資者的知情權和實際利益。

不論如何，陳赤認為，金融機構目前確實要對違約現象提高警惕，加強對所投項目、企業的貸後管理，密切了解企業情況。但是，在金融機構將資金貸出之後，難以有較大作為，比如即使觀察到企業流動性緊張的狀態，若企業付息正常，金融機構要提前收貸也不太具備可行性。

「這種情況下，一方面新業務會持續提高門檻，增強風控措施，尤其是在抵質押物等保證措施方面進一步提高要求，以應對未來有可能繼續產生的違約風險；另一方面對於已投項目，要增強自己的風險處置和化解能力，加強與企業的溝通，力爭企業能將有限的資金優先歸還給信托機構，這就要求在企業剛露出風險苗頭時，信托公司要盡早做出行動。」陳赤稱。

21世紀經濟報道 文：張奇 編輯：曾芳

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