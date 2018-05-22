中國考慮最早在今年完全取消生育限製政策

新浪財經援引彭博報道，知情人士透露，中國計劃完全取消對每個家庭可生育子女數量的限製，意味著導緻這個全球第二大經濟體勞動力緊張的政策將會從此成為歷史。

不願透露姓名的知情人士說，國務院已要求就取消計劃生育政策進行研究，打算在全國範圍内實施。其中一位知情人士說，領導層希望降低中國人口老齡化速度，併消除一個引發國際批評的理由。

知情人士錶示，正在討論的計劃生育替代方案被稱為“獨立生育”，允許人們自由決定生多少孩子。另一位知情人士稱，最早可能在第四季度做出決定，宣布時間也可能會推遲到2019年。

實施了將近40年的計劃生育政策導緻這個全球人口最多的國家正在迅速老齡化，併導緻男性人口數量比女性人口高出3000萬人。隨著勞動年齡人口開始減少，中國在2015年允許一對夫婦生育兩個孩子，逐步放松了計劃生育限製。

知情人士說，初步可行性研究已在4月份提交國務院;該研究發現，在全國範圍内取消生育限製好處“有限”，國務院要求進一步研究取消該政策的社會影響。

國務院新聞辦公室和國家衛生健康委員會周一都沒有立即回復尋求置評的傳真。

來源：新浪財經

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