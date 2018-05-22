【IPO追蹤】比特幣境遇慘淡 而礦機商嘉楠耘智熱火籌備10億美元香港IPO

比特幣目前的價格還不到去年12月價位的一半，挖礦獲利也較2017年下降了60%，就連業余礦機零售商都說客戶在減少。

那麼為何領先的加密貨幣挖礦機供應商嘉楠耘智(Canaan Inc)要進行全球迄今規模最大的比特幣業務首次公開發行(IPO)呢？兩名知悉交易情況的消息人士稱，嘉楠耘智及中國另外一家比特幣礦機生產商計劃今年在香港上市，分別集資至多10億美元。

預計嘉楠耘智不會向投資者大力標榜自己是一家比特幣公司，而會介紹是專註開發人工智能和支持比特幣的電子分類賬—區塊鏈等其它市場的芯片設計商。

「他們的客戶碰巧就是比特幣礦商。但他們是一家芯片公司，不是比特幣公司，」其中一名消息人士稱。由於嘉楠耘智IPO信息尚未公開，這兩名消息人士都要求匿名。

消息人士稱，嘉楠耘智IPO定於7月進行；嘉楠耘智對此不予置評。該公司聲稱是全球第二大比特幣挖礦硬件供應商。

根據嘉楠耘智招股書，由於比特幣價格飆漲，帶動旗下阿瓦隆礦機品牌產品需求，去年公司獲利成長六倍至3.61億元人民幣(5,667萬美元)。

但在距離港交所短短幾公裏的深水埗電腦商圈，已經可以看到比特幣暴漲暴跌及挖礦成本節節上升的影響。

當地販售挖礦機的商家表示，挖礦機的買氣已是欲振乏力，特別是高端機種。



電腦設備商Centralfield深水埗店的銷售專員Alvin Wong說，店內唯一的一台挖礦機本周被放在收銀台下方使用，忙著挖礦淘金。

「既然挖礦機賣不出去，我們想說幹脆拿來用，」Alvin Wong說道。

這種情勢轉變是突然之間就發生的。不過才幾個月前，深水埗的比特幣挖礦機買需還十分火熱。

比特幣價格今年已下挫40%，挖礦利潤大受打擊。比特幣從去年1月的1,000美元一路上漲，到12月時狂漲到19,000美元以上。目前一枚比特幣價值約8,400美元。

**樂土**

IPO對某些人而言是入股加密貨幣供應商的難得機遇。他們搬出一個投資老諺語，指稱在黃金熱潮中最可靠的賺錢方法就是賣挖礦設備。

「投資者總是在尋找加密貨幣設備供應者，就是這個道理，」位於香港的區塊鏈及加密貨幣投資公司Kenetic Capital的營運合夥人Jehan Chu說。

嘉楠耘智生產搭載特殊應用積體電路(ASIC)的挖礦機，其客戶大多數是擁有數千台機器24小時運轉的大型挖礦商。

然而，比特幣管理規範對一次可開采的數量設有限制。意味著有越多電腦運轉挖礦，挖出比特幣所需的工作和電力就得更多。

這個行業在產能快速上升疊加比特幣價格下滑的因素下，獲利已嚴重受到沖擊，Bernstein分析師估算，挖礦日均營收僅有2017年峰值1,700萬美元的約37%。

上月，全球芯片代工龍頭台積電(2330.TW)稱，加密貨幣市場不確定性是該公司下調全年營收目標的因素之一。嘉楠耘智以及其對手比特大陸都是台積電的客戶。

加密貨幣挖礦在中國承受巨大壓力。但中國證券監督管理委員會副主席姜洋上月顯然給嘉楠耘智提供了證監會的認可。

根據中國大陸媒體報導，姜洋參訪該公司的工廠後說，「不管你們的芯片用於什麼，本質上都還是一家芯片公司，希望你們在中國上市。」

**市場測試**

比特幣企業迄今為止大都避免去公開市場融資，嘉楠耘智IPO定價區間呈現的情況說明這個事實。

盡管前述兩位消息人士對該公司IPO可能籌集到20億美元充滿信心，但其他知情人士稱，募資規模較可能落在5億-10億美元。

由於缺乏可相比的公司，因此較難定價。澳洲比特幣公司DigitalBTC在2014年通過借殼上市IPO。然而18個月後該公司更名DigitalX (DCC.AX)，並轉變業務重點為金融科技軟件。



來源：路透香港5月22日

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