騰訊(00700-HK)ADR領漲 內銀穩內險軟

美股高收，加上騰訊控股(00700-HK)做好，刺激港股ADR指數全日做好，按比例計算收報31,380點，升145點，升0.46%。
騰訊控股ADR收報413.21元，較港收市升5.21元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.44元，較港收市升0.64元。
內銀股靠穩內險軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.2元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.76元，較港收市升0.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.32元，較港收市跌3仙。
紐約期油一度升至每桶72.59美元，創3年半新高。中海油(00883-HK)ADR收報14.51元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報6.38元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)收報8.17元，較港收市跌0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.52元，較港收市升0.17元；聯通(00762-HK)ADR收報11.16元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.72元，較港收市升0.01元。
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