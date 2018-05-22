蘋果傳推親民版HomePod 由Beats品牌推出

據《9to5mac》報導，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 供應鏈中的一份新報告顯示，計劃在旗下 Beats 耳機品牌推出 199 美元版本的 HomePod 智慧型音響。雖然過去傳聞蘋果將推出成本較低的 HomePod，這是第一次有傳聞會以 Beats 品牌產出。

蘋果股價週一 (21 日) 收盤上漲 0.71% 至 187.63 美元。

蘋果股價日線走勢圖

據了解，蘋果正與供應商聯發科 (2454-TW) 協商，將其產品置入便宜的 HomePod 設備內。這已經不是第一次有傳聞提道蘋果與聯發科合作，過去的幾個供應鏈報告也已經表明了這一點。

報告中最有趣的事情是，該設備會由 Beats 品牌推出。去年蘋果最初宣布推出 AIrPlay 2 無線串流媒體協議時，便表示該功能將成為 Beats 產品的特色。因此，似乎有可能將所謂的更便宜的 HomePod 與帶有 AirPlay 2 的 Beats 產品混合為一體。

AirPlay 2 供電的 Beats 音響將售價 199 美元，但可能不會直接在揚聲器中播放 Siri，因為這是蘋果公司希望保留的主要 HomePod 品牌特色。目前 HomePod 的價格為 349 美元。

最近的數據顯示，蘋果公司在 2018 年第一季度銷售了約 60 萬台 HomePod。儘管這不如亞馬遜 (AMZN-US) 的 99.99 美元 Echo 出貨量那麼令人印象深刻，但仍然令人尊敬。據估計，亞馬遜佔據智能音箱市場的 43.6%，銷售量達到 400 萬台，谷歌 (GOOGL-US) 佔 26.5%，銷售量達 240 萬台。