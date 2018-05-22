想重啟核協議？美國向伊朗提出「12條要求」

摘要：周一美國國務卿 Mike Pompeo 發表講話，向伊朗提出 12 條新要求。 Pompeo 表示，只有伊朗遵守 12 條新要求才有可能與美國達成新的協議，不然將面臨「史上最強硬的制裁」。

周一美國國務卿 Mike Pompeo 發表講話，向伊朗提出 12 條新要求。 Pompeo 表示，美國不會重啟舊的伊朗核協議。伊朗必須遵守新的 12 條要求才能換取新的協議。

這 12 條要求包括，伊朗必須停止鈾濃縮，並且永遠不預處理鈈，必須停止發展彈道導彈。其他要求有，伊朗必須從敘利亞撤軍，停止對黎巴嫩真主黨等武裝組織的支持，停止向也門的胡塞民兵運送武器，釋放所有美國公民，並停止威脅摧毀以色列。

Pompeo 說，美國不會允許伊朗發展核武器，「現在不會，永遠不會。」

華爾街日報指出，這 12 條要求與 2015 年六國與伊朗達成的核協議有根本上的差別。2015 年的協議允許伊朗在特定的安排下進行鈾濃縮。

「只有當我們看到伊朗政策中有形的、明顯的和持續的變化時，經濟制裁才會撤銷。」 Pompeo 說，「我們承認伊朗有捍衛其人民的權利，但不承認它危害世界公民的行為。」

很多評論家認為，伊朗並不會遵守這些要求，美國也不太可能獲得俄羅斯、中國和歐洲的支持。

歐巴馬政府期間參與伊朗談判的前國務院官員 Robert Einhorn 稱，「相信美國政府可以實現這些不切實際雄心勃勃的談判目標就是在做夢」。 Einhorn 認為，新的協議不會像歐巴馬政府那樣在美國盟友和其他國家支持下有效地實施。

美國國務卿 Pompeo 說，如果伊朗無法與美國達成新的協議，伊朗將面臨「史上最強硬的制裁」。

5 月 8 日，美國總統川普不顧歐洲反對，宣布退出伊核協議，並將尋求對伊朗採取「最高級別」的經濟制裁，任何幫助伊朗獲得核武器的國家都將面臨制裁。

歐洲方面目前堅守核協議，並於上周五歐盟委員會提出一項新的計劃，以對抗美國。此項計劃包括鼓勵歐盟成員國向伊朗中央銀行直接轉賬，並重啟 90 年代「封鎖法令」，即允許公司忽略美國的制裁，而不用擔心在歐洲受到懲罰。