〈美中貿易休兵〉談貿易失衡可能畫錯重點？前美官員：結構性改變更重要

前美國政府官員週一 (21 日) 表示，川普政府應該集中力量，推動中國貿易上的結構性改變，而不是執著於中美之間的巨大貿易失衡。

據《CNBC》報導，過去擔任美國商務部副部長，負責國際貿易的 Frank Lavin 表示，中美談判的重點應該放在結構性改變，讓中國開放市場、公平待遇、公平競爭，並重視知識財產權、投資保護等議題，這才能確保美國能依市場條件銷售。

Lavin 表示，和北京達成協議應該謹慎，避免它只成為一個短期解決方案。他說：「如果他們給你一張支票，小心點，他們會讓你失望，讓你只為了這筆錢而離開。」

美國對中國的貿易逆差連年擴大，2017 年達到 3750 億美元，本月在北京的首輪談判中，華盛頓要求北京提出方案，將差距減少 2000 億美元。

Lavin 認為，重點放在數字可能是個錯誤，中國對美國的食品需求，不會在 1 年內就翻倍，對波音的需求也是如此，而美國的生產能力，也會在 1 年內加倍。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 在週日的聲明中，也強調了結構性改變的重要性，他表示，中國開放市場給美國商品相當重要，但更重要的是解決一些議題，像是強制技術轉讓及網路盜竊。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則在接受《CNBC》採訪時說，他相信在接下來談判中，中國金融服務業可以再進一步向美國公司開放，中國也願意這麼做。