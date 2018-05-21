遼寧：嚴格控製“地王”和“樓王”出現 有效管理預期

據遼寧日報報道，5月21日，遼寧省政府辦公廳轉發省住建廳《關於促進房地産市場平穩健康發展的通知》，明確要求堅決貫徹落實中央關於房地産工作的重要部署，堅持調控目標不動搖、力度不放松，堅決遏製投機炒房，因地製宜，精準施策，確保全省房地産市場平穩健康發展。

遼寧省委、省政府高度重視房地産工作，在大力推動縣城房地産去庫存，發展住房租賃市場，建立租購併舉的住房製度和房地産市場發展長效機製同時，全力促進房地産市場平穩健康發展，堅決遏製各種炒房行為。為此，我省出台七項措施力促房地産市場平穩健康發展。

堅持調控目標不動搖。各地區要牢固樹立“四個意識”，毫不動搖地堅持“房子是用來住的、不是用來炒的” 定位，正確把握去庫存和穩房價的關系，落實地方政府主體責任，因城因地製宜，精準施策，確保房地産市場平穩健康發展。

堅決遏製各種形式的炒房行為。對開發企業和中介機構捂盤惜售、炒房囤房等各類擾亂市場秩序的違法違規行為，要堅決查處，公開曝光，形成威懾。對在銷售過程中惡意炒作、哄擡房價的企業，要暫停該項目商品房買賣合同網簽備案，併向社會公布。情節嚴重的，可依法撤銷其商品房預售許可證。

加強對熱點區域商品住房價格審查。各地區在發放商品房預銷售許可證時，對於同一項目或臨近項目，企業申報的商品住宅價格上漲較快或上漲幅度較大的，要進行嚴格審查。開發企業在售樓處的明顯位置要公示銷控錶，實行商品房銷售明碼標價，嚴格執行“一房一價”製度。

全面開展房地産市場秩序專項整治。各地區要認真貫徹落實《省住建廳關於開展房地産市場秩序專項整頓的通知》要求，進一步規範房地産開發企業和中介機構的開發、銷售和中介行為。在專項整治工作中，要強化工作紀律，避免出現違法不糾、執法不嚴的情況，更不能畏首畏尾、拖延塞責。

加強房地産市場監測。各地對房地産庫存去化周期低於10個月以下的主城區，或者存在房價上漲明顯預期的熱點區域，要密切關註其房價變化情況，做好抑製房價過快上漲的政策儲備和工作預案。一些城市要認真評估已出台政策效果，視市場情況適時果斷出台新的調控措施。

進一步做好土地供應管理。各地區要掌握好供地節奏，管控好土地價格，防止出現高地價、高溢價項目，防止住房價格成本性上漲。

加強預期管理和輿論引導。各地區要嚴格控製“地王”和“樓王”出現，有效管理預期。在出台調控政策措施和有關規劃計劃時，要及時向社會公布，主動發聲，加強正面宣傳，合理引導預期。

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