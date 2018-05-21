【港股解碼】綠色動力環保回A，值得關注嗎？

5月21日清晨，已獲證監會批准A股發行的綠色動力環保（01330-HK）公開《首次A股發行安排及初步詢價公告》。據披露，公司及A股發行保薦人將於2018年5月24日、25日進行初步詢價以確定發行價格，並於5月30日同時進行網上和網下的發行申購，首次公開發行將不超過11620萬股人民幣普通股。

作為2018年A股第一家過會的環保企業，綠色動力環保理所當然受到了眾多關注，但市場評價卻莫衷一是，看好者有之批評者也有之。那麼對於廣大投資者來說，綠色動力環保究竟是不是一個值得關注的優質標的呢？



垃圾焚燒發電廠 圖源：網絡



“增收不增利”

相關資料顯示，綠色動力環保的控股股東及實際控制人為北京國資公司。截至2018年1月8日，北京國資公司及其子公司合計持有發行前股本總額的50.34%。作為我國領先的垃圾焚燒發電企業，綠色動力環保以BOT等特許經營的方式從事生活垃圾焚燒發電廠的投資、建設、運營、維護及技術顧問業務。

從財務狀況上來看，綠色動力環保近3年的財務狀況陷入了增收不增利的困境。 3年間綠色動力環保營收增加了51.54%，但歸母淨利潤僅實現了36.42%的增長。更關鍵的一點是，三年中有兩年綠色動力環保經營現金流淨額都為負，說明其現金流承壓。可以作為佐證的另一組財務指標是，2015年以來綠色動力環保的資產負債率持續攀升，由57.94%增長至67.19%！



綠色動力環保近3年財務狀況 製圖：筆者

乍一看，綠色動力環保的財務狀況確實不很如人意，但從綠色動力能源給出的解釋說明來看，2017年綠色動力環保未能延續此前的良好發展趨勢與外部市場環境也有很大的關係。一是公司有項目於2016年獲得政府補貼，但2017年沒有；二是監管層加大了對環保行業的監管力度，影響了公司的盈利能力。

此外，2016年公司遞延了部分稅費抬高了2016年的淨利潤，以及寧河秸稈項目和句容項目於2017年投產錄得虧損也是導致2017年綠色動力環保業績走軟的部分原因，並最終導致從整體看綠色動力環保陷入“增收不增利”的困境。

項目充足，未來可期

相關資料顯示，綠色動力環保此次回A籌集資金扣除發行費用後將用於項目投資，而截至2017年底綠色動力環保就已經持有28個特許經營、全遍布12個省及直轄市，且多個已投產項目都已經開始建造二期工程。換言之，綠色動力環保未來的產能將會越來越高。如果產能能被順利轉換為市場需求，綠色動力環保未來的營收將有望實現大幅增長。



綠色動力環保籌資用途 圖源：港交所

明顯的利好因素是隨著城鎮化的不斷推進，高熱值生活垃圾產量也在不斷增長。而出於對環境保護的要求，焚燒成了垃圾無害化處理的首選。根據前瞻產業研究院整理數據，2015年后城市垃圾焚燒量再次提速且發展態勢良好，為綠色動力環保提供了充分的市場需求。



2010-2017年中國城市生活垃圾分少量變化趨勢圖（單位：萬噸，%） 圖源：前瞻產業研究院

除攀升的市場需求外，政策激勵也有望成為刺激綠色動力環保業績增長的另一大因素。簡單說，就是政府補貼紅利。垃圾發電不僅通過高溫殺滅了垃圾中的病原菌，而且將焚燒後垃圾體量減半，還能補充電能不足可謂一舉多得，是政府推廣的垃圾處理方式。上文已經提到，2016年時綠色動力環保就曾獲得國家補貼，未來綠色動力環保新建項目若能夠再次進入補助目錄，業績的提升可想而知。

作者：熊思怡

編輯：張駿芬，賀秋霞

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)