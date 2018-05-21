雲端運算公司也來「搶生意」 AI晶片巨頭能否繼續一騎絕塵？

5 月 18 日上周五，有消息稱中國 ASIC 晶片製造商比特大陸正挺進 AI 晶片。CEO 吳忌寒還預測，AI 晶片在五年內可占據比特大陸收入的 40%。

這一消息對於華爾街研究投資公司 CFRA 而言，或許並不意外。在上周一（5 月 14 日）的研報中，CFRA 分析師 Angelo Zino 就曾看到，英偉達等幾家晶片製造商已在爭相為 AI 服務提供技術支持。但值得注意的是，雲端運算公司同時也在大舉投資 AI。

Zino 相信，雲服務提供商正在基礎設施層面進行投資布局，以便企業與機構通過公用雲使用 AI，支付較少費用便可以用自己的數據測試不同的應用。

硬體方面，部分網路雲端運算巨頭也開始為 AI 開發應用專用集成電路，即定製晶片 ASIC。Facebook 正與英特爾合作開發 AI 晶片，為其提供技術輸入；而中國的阿里巴巴也正在研發一款能夠運用於圖像影音分析、機器學習等 AI 推理計算的晶片。

但 Zino 認為，在雲端運算公司的開發過程中，ASIC 晶片成本或將降低，但晶片設計本身或將十分昂貴，還會消耗大量時間。因此，雲端運算公司加入開發 AI 晶片大潮，不太可能威脅到現有的 AI 晶片製造商。

作為 AI 晶片領域最早的入局者，英偉達此前幾乎也是這個市場中唯一的參與者和領導者。

由於深度學習對計算速度的要求是「暴力」的，英偉達 GPU 晶片可以讓大量處理器並行運算，速度比 CPU 快十倍甚至幾十倍，因而成為絕大部分人工智慧研究者和開發者的必備」核彈「。

《財經天下周刊》的消息稱，國內搞 AI 創業的人幾乎全在用英偉達 GPU 和平台，一個小型 AI 創業團隊在英偉達晶片上花費幾十萬元很正常。

Zino 分析認為，未來幾年，英偉達基於 Volta 架構的顯卡將繼續在雲端運算領域大部分的培訓應用中占據主導地位。但分析也承認，英偉達的其他對手也不可小覷。

單看 GPU，AMD 顯然是英偉達的最大敵手。這一點從 PC 玩家多年來的「N 卡與 A 卡之爭」之中，便可見一斑。Zino 分析稱，AMD 具有同時向數據中心提供 GPU 和 CPU 的能力，這或將為其帶來長期的競爭優勢。

去年 11 月，AMD 還和英偉達的另一「死對頭」英特爾攜手合作，在行動端個人電腦的「發燒友社群」進行組隊。英特爾稱，與 AMD 聯手是為了推出更輕、更薄和性能更強大的行動平台，將筆記本電腦厚度從傳統的 26mm 降至 11-16mm。

當時有分析認為，英特爾與英偉達的對抗已從勢微的個人電腦領域，轉戰到企業用數據中心和為大型網路公司提供 AI 算力支持。為此，英特爾分別在 2015 和 2016 年收購了 Altera、Nervana 和 Movidius 等公司，斥資數百億美元，為人工智慧領域的深度學習提供晶片支持。

此外，Zino 還十分看好專注打造可編程晶片的賽靈思（Xilinx），認為該公司很有潛力成為 AI 晶片領域的重要參與者。

儘管目前賽靈思的 AI 相關收入仍舊微不足道，但我們堅信，該公司的可編程晶片將在機器學習、實時深度學習等領域獲得更多機會。