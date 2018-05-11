〈AI大進擊〉人工智慧搶飯碗 這家銀行用5台機器人取代7名員工

讓 7 名員工忙 3 天，或用 5 台機器人提高工作效率？瑞士 St. Galler Kantonalbank(SGKB) 銀行選擇後者，且對效果十分滿意。

根據 Bloomberg 報導，SGKB 銀行，用 5 台機器人，取代 7 名員工，協助資料處理工作，由於成效頗佳，預計 5 月下旬，將安排更多機器人「上班」。

SGKB 認為，可考慮讓機器人執行其他業務，擴大應用，公司已展開評估。

總部位於德國的 IT 諮詢公司 Roboyo GmbH，協助 SGKB 銀行執行這項機器人應用計畫。

Roboyo GmbH 董事總經理 Christian Voigt 在接受 Bloomberg 採訪時表示，工作流程自動化，是金融領域的熱門話題之一，目前 Roboyo GmbH 正與銀行、保險、租賃業者合作，引進相關解決方案。

Christian Voigt 稱，節省時間、降低成本，是銀行業者相當關心的事情，而機器人的使用，有助達成前述目的。

SGKB 與旗下另一銀行，採用不同的資訊系統，當客戶資訊需要進行轉移時，機器人可不眠不休地工作，效率明顯優於人類員工。

至於引進機器人，是否會引發失業、裁員的擔憂？SGKB 銀行強調，員工對這類新科技的接受度很高。