5G時代消費者6大需求 愛立信籲電信商跳脫吃到飽價格戰

電信三雄的 499 元吃到飽引來全台搶辦熱潮，但根據愛立信今年最新的產業分析報告發現，80% 智慧型手機使用者並非真的需要吃到飽方案，而是追求用量不受限的安心感，報告同時揭露 5G 時代，全球消費者對電信通訊服務的 6 大訴求；愛立信建議電信商跳脫吃到飽價格戰，提供更客製化的行動資費方案，提升消費者的滿意度與忠誠度，作為推出 5G 技術相關應用的基礎。

根據愛立信消費者行為研究室 (Consumer Lab) 的報告，消費者購買吃到飽方案背後主要的動機在「減少超額付費的憂慮，並擁有足夠的數據流量，以滿足其使用需求，因而享受安心、不受限制的感覺」。

消費者期待在 5G 時代，除依據數據流量付費，電信營運商可以提供更客製化的行動資費方案，另外，有近 6 成的消費者希望，為每個連結到 5G 網路的服務或裝置「支付一次性的費用」。

愛立信消費者和產業分析報告揭露全球消費者對電信通訊服務的 6 大訴求，愛立信指出，這份報告也是目前規模最大的 5G 消費者期望研究，內容代表全球 8 億智慧型手機用戶的觀點。

愛立信表示，消費者 6 大訴求包括，便捷的購買體驗，60% 的智慧型手機用戶，看不懂行動費率方案的資訊與服務內容，因此許多用戶所購買的服務和他們實際的使用情況並不相符。

僅 30% 對營運商提供線上費率方案資訊的方式感到滿意；70% 用戶不清楚自己每月使用的行動數據用量，也不知道行動廣告平均消耗 18-69% 行動數據流量。

消費者訴求二是自由不設限的感覺，80% 的智慧型手機使用者並不是真的需要吃到飽的費率方案，而是希望取得不受限制的感覺。70% 購買吃到飽方案的消費者，並非行動數據的重度使用者。

消費者訴求三是流量可以當作貨幣進行交易，全球智慧型手機用戶每年付費的行動數據，每人平均每年剩餘 31 GB 未用；約 40% 的消費者希望能夠將多餘的數據流量當做貨幣使用，保存、交易或轉贈他人。

消費者訴求四為提供費率方案以外的服務，希望電信營運商能根據用戶的需求，開發出個人化的數據方案；消費者訴求五則是更多 5G 相關的應用，電信營運商或許以為消費者對 5G 不感興趣，但愛立信的調查顯示，5G 服務概念吸引全球 76% 的智慧型手機用戶，甚至有 44% 的消費者願意付費享受 5G 服務；消費者期待在 5G 推出後的 3-4 年內，多數 5G 延伸服務將成為主流。

消費者訴求六是真實的網路體驗，愛立信的調查顯示，僅 4% 的受訪者相信營運商的廣告及網路效能的宣傳，希望營運商摒棄宣傳口號，轉而關注他們真實的網路體驗。