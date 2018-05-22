499衝擊 IDC估台灣行動通訊市場今年營收恐負成長5-8%

電信三雄 499 元吃到飽專案吸引民眾搶辦，IDC(國際數據資訊) 觀察認為，市場過度殺價競爭，影響國內電信產業長遠發展，預測今年台灣行動通訊市場整體營收在 499 資費衝擊下，整年營收成長率將出現 - 5% 至 - 8% 左右的負成長，另外，值得注意的是，電信業者未來是否有充足的銀彈，進行 5G 的佈建和前置作業。

IDC 指出，去年台灣行動通訊市場的整體用戶數為 2866 萬戶，其中 4G 用戶數約 79%，3G 用戶數 21%；根據 IDC 統計，去年台灣行動通訊市場總營收約為 67.5 億美元，其中數據 40.9 億美元、語音 25 億美元、其他 1.6 億美元，總體市場年成長率為負 6.5%。

IDC 表示，在國內用戶數幾近飽和，5 家業者激烈的價格競爭下，台灣整體行動通訊市場營收自 2015 年 73.4 億美元的高點滑落到 2017 年的 67.5 億美元，兩年之間下跌幅度達 8%。

IDC 指出，台灣電信市場整體行動用戶數自 2011 年開始約介於 2800-2900 萬用戶，可看出國內行動用戶數已完全趨於飽和，但目前市場卻存在 5 家電信業者 (三大兩小) 激烈競爭的狀況；IDC 強調，電信是一個完全依靠用戶每月月租費貢獻的產業，任何業者的行銷手法無非寄望用戶數或 ARPU(每用戶平均貢獻) 增加，才能保有一定的獲利水準讓營運繼續下去。

IDC 說，環顧全球電信市場，小型營運商多為價格破壞者，才能帶出產品差異化吸引其他主要業者的用戶，大型營運商的首要目標為保持自身的市佔率，市占率下滑或 ARPU 減少都會立刻反應到每月流入的現金量，因此很少有大型電信商會做出帶頭削價的動作。

IDC 預測，今年台灣行動通訊市場的整體營收在 499 資費衝擊下，整年營收成長率將出現 - 5% 至 - 8% 左右的負成長；IDC 認為，499 專案對台灣電信市場的發展值得密切關注，尤其在未來的 5G 時代，行動服務是一個初期必須投入大筆資金於頻譜購買和網路建設的產業，過去數年國內業者已投入超過 1700 億元購買 4G 頻譜，及近千億元的行動網路建設費用，在固定成本尚未完全攤提的可能狀況下，業者是否有足夠的資金投入更大金額的 5G 網路準備工作值得注意。

IDC 說，以全球的情況來看，美國電信業者 Verizon，AT&T 已預定今年第 4 季開始 5G 的服務，日本、南韓、中國也都計畫在 2019 或 2020 正式啟動 5G 商轉，台灣電信產業在這無止盡的削價競爭模式的影響下，未來是否有充足的銀彈來進行 5G 的佈建和前置作業，以避免台灣 5G 重演當年 4G 落後他國數年開台的情況，將是未來兩年台灣電信產業發展需要關注的重要議題。