荀玉根：2018年消費白馬股的收益率大概率低於2017年

海通證券荀玉根今日發布策略觀點認為，當前消費白馬股估值和盈利匹配度較不錯。目前白酒PE(TTM，整體法，下同)為30.0倍，處於2005年以來估值從低到高的49.2%分位，估值處在歷史中等偏低位置。結合2018年預測盈利和最新估值，推算2018年白酒PEG為1.1。從行業龍頭看，當前貴州茅台PE為31倍，歷史上估值在30~35倍區間對應未來一年正收益的概率為78%，當前五糧液PE為28倍，歷史上估值在25~30倍區間對應未來一年正收益的概率為62%。

目前白電PE為18.8倍，處於2005年以來估值從低到高的47.6%分位，估值處在歷史中等偏低位置。結合2018年預測盈利和最新估值，推算2018年白電PEG為1.0。從行業龍頭看，當前格力電器PE為12倍，歷史上估值在10~15倍區間對應未來一年正收益的概率為89%，當前美的集團PE為20倍，歷史上估值在15~20倍區間對應未來一年正收益的概率為100%。

目前食品PE為34.3倍，處於2005年以來估值從低到高的36.5%分位，估值處在歷史中等偏低位置。結合2018年預測盈利和最新估值，推算2018年食品PEG為2.3。從行業龍頭看，當前伊利股份PE為26倍，歷史上估值在25~30倍區間對應未來一年正收益的概率為60%，當前海天味業PE為52倍，歷史上估值在40倍以上區間對應未來一年正收益的概率為10%。可見，當前代錶性消費白馬股業績保持穩健增長，估值和盈利匹配度不錯。雖然基金普遍調低消費白馬股的持倉比例，但北上資金基本仍在繼續淨買入。展望未來，A股國際化趨勢還將繼續，2018年6月A股將正式納入MSCI指數，參考台灣、韓國股市國際化的經驗，在入摩後的7-8年里外資持股比例分别提高了16、10個百分點，而目前A股外資持股比例約為3%，未來外資規模將繼續擴張，消費白馬股的配置需求仍旺盛。

目前消費白馬股基本面併未變差，估值和盈利匹配度仍不錯。雖然公募基金調低消費白馬股的倉位，但是以外資為代錶的邊際增量資金仍在持續買入消費白馬股。所以，2018年消費白馬股仍是不錯的選擇。但是，2017年白酒指數漲94%，白電指數漲55%，食品指數漲29%，而萬得全A漲5%， 無論從絕對收益還是相對收益看，2017年消費白馬股均超歷史平均水平。2018年消費白馬股的收益率大概率低於2017年。

來源：證券時報APP

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