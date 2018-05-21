富智康(02038-HK)擬認購HMD約24.47萬股可換股優先股

富智康(02038-HK)公布，於2018年5月21日(交易時段後)，投資者(包括公司間接全資附屬公司WonderfulStars)、現有HMD股東及HMD訂立投資協議，據此，投資者同意認購而HMD同意按認購價每股可換股優先股253.35美元配發及發行396,974股可換股優先股，總代價約為1.006億美元(相當於約7.845億港元)，當中244,720股可換股優先股將由WonderfulStars按認購價每股可換股優先股253.35美元認購，總代價為6199.98萬美元(相當於約4.84億港元)，全部均須遵守及受限於投資協議所載條款及條件。

HMD指HMD global Oy，為於芬蘭註冊成立的有限公司。HMD及其附屬公司從事(其中包括)開發、製造及銷售電訊設備、軟件及有關服務。

公告稱，HMD旨在為諾基亞品牌全線移動手機及平板電腦提供一個集中及獨立的總部而成立。HMD的核心團隊由來自諾基亞、HTC及微軟等企業的資深管理人員組成，在移動手機及平板電腦行業擁有多年經驗。

董事相信，公司(作為HMD的製造商)可透過交易提升IIDM(整合、創新、設計、製造)業務以及潛在商業合作關系。透過交易建立的更密切關係亦將使各方合作更為穩健，從而提升諾基亞品牌移動手機業務的未來研發及製造能力，有助各方實現於諾基亞品牌移動手機領域建立一個成功的全球化業務的共同目標。

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