【異動股】大消費板塊漲幅居前 湖南鹽業(600929-CN)再度漲停

午後，大消費板塊漲幅居前，鹽津鋪子(002847-CN)早盤一字板漲停報41.53元，截止發稿，湖南鹽業(600929-CN)漲停報22.28元，*ST龍力(002604-CN)漲5.19%報2.84元，井神股份(603299-CN)漲超5%，惠發股份(603536-CN)、桂發祥(002820-CN)漲超4%，三全食品(002216-CN)、拉夏貝爾(603157-CN)等多股跟漲。

據上海證券報報道，截至5月20日，滬深兩市共有131家公司披露了上周(5月14日至5月18日)的機構調研記錄。近期市場錶現強勢的大消費板塊成為機構關註的重點，多家醫藥、家電、服裝板塊公司迎來大量機構集中調研。其中，森馬服飾上周接待了65家機構登門拜訪，美的集團上周接待了25家機構調研。此外，洋河股份、一心堂、海普瑞(002399)、信立泰(002294-CN)等消費板塊公司上周均接待了10家以上機構的調研。

招商證券錶示：A股“入摩”將使食品飲料板塊的估值體系重構，短期“入摩”帶來的增量資金盡管有限，但隨著境外資金比重的增長，食品飲料行業估值有望繼續提升，其中白酒子板塊有望迎來超長景氣周期，建議關註一線龍頭及全國化次高端酒。民生證券錶示：從2018年一季報總體業績來看，食品飲料行業業績增長仍較為穩健，開局勢頭良好，繼續推薦白酒、調味品、保健品、休閑食品等細分領域的投資機會。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)