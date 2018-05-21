【大行報告】申萬升中國生物製藥(01177-HK)目標價至22.6元

申萬研究發表報告指，2018年一季度中國生物製藥(01177-HK)淨利潤同比增長33.2%至7.71億元，收入同比增長20.4%至46.5億元。北京泰德的股收購於3月1日完成，公司於北京泰德的持股比例從33.6%提升至57.6%。扣除北京泰德的收入併錶貢獻，一季度公司收入的内生增速為11%。此外，一季度北京泰德的收入增速約為15%。扣除北京泰德併錶的影響，公司淨利潤的内生增速約為29%。

該行稱，2018年一季度公司獲得了10個創新藥的臨床批件。根據統計，目前公司有21個創新藥處於臨床階段。管理層預計未來3年將有30-45個品種獲批上市。近期，公司獲得了CFDA關於安羅替尼膠囊的上市批準，預計安羅替尼有望於18年達成3億元銷售額，其非小細胞肺癌的適應症有望於2024年實現22億元的峰值銷售額。目前，公司已經有4個仿製藥已經通過了仿製藥一緻性評價，包括託妥(瑞舒伐他汀片)、依倫平(厄貝沙坦氫氯噻嗪片)、晴眾(替諾福韋二吡呋酯片)和潤眾(恩替卡韋分散片)。已通過一緻性評價的品種將快速替代原研藥以及其他同品種仿製藥。

由於研發管線中創新藥的數量持續增加，併且持續有重磅仿製藥品種通過一緻性評價，根據分部加總估值法，申萬將目標價從19.6元上調至22.6元，維持買入評級。

中國生物製藥跌1.05%，報18.84元。

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