瑞銀汪濤: 中美貿易協議長遠令人民幣受壓

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤發表報告指出，中美雙方達成的聯合協議，對中美貿易關係促進正面發展，一場大型貿易戰得以避免。但更多詳情仍有待往後洽商，雙方基本分歧仍然存在，包括中國的工業政策，中國製造2025計劃。近期，人民幣匯率跟隨美元走向擺動；但長遠而言，報告認為協議加快中國收窄對美國貿易順差，對人民幣會有一定壓力。而近期中興事件，引起了中美貿易磨擦會破壞全球科技供應鏈的關注；這些不穩定因素長遠將改變貿易和投資格局。

報告認為中國不能單靠增加購買美國農產品和能源產品，便能減少對美貿易逆差2000億美元。在兩國均處財政刺激階段的大環境下，收窄對美貿易順差亦成疑。而中國將多少貨品從別國進口轉移至從美國進口，也成為疑問，這亦會影響環球貿易流向及國際貿易關係。

瑞銀早前發表的報告已預期，中美之間將會達到協議以避免今年全面爆發貿易戰；中國有機會作出退讓的地方包括購買更多美國農產品及能源產品，以及降低汽車關稅；開放本地市場，包括汽車市場及服務業市場，早前已在達沃斯論譠上作出宣佈；中國方面則重申放寬美國對中國的高科技出口限制，但這次聯合聲明沒有觸及這點，相信美方仍然不同意。

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