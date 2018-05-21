〈強勢美元〉亞幣承壓走貶 5檔亞股基金逆勢上漲 月報酬逾4%

美元強勢走強下，近一個月亞洲貨幣幾乎全面走貶，並拖累亞股走勢，不過，據統計，即便亞幣走勢壓抑新興市場投資氣氛，亞股基金逆勢繳出正報酬成績，其中宏利精選中華證券投資信託基金、摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金、安盛羅森堡亞太 (日本除外) 大型企業 Alpha 基金等，近一個月均繳出逾 4% 的績效。

美元指數從 4 月低點反彈迄今已 1 個多月，同期間亞股表現普遍承壓。根據 Lipper 統計，64 檔境內外亞股基金平均績效上漲 2.5%。

而前 5 強亞股基金報酬率介於 4.26% 至 5.29% 不等，包括安盛羅森堡亞太 (日本除外) 大型企業 Alpha 基金、宏利精選中華基金、摩根泛亞太股票入息基金、未來資產亞洲新富基金和摩根亞太股票基金。

摩根泛亞太股票入息基金產品經理張致寧表示，受到利差擴大、空頭部位回補及新興市場雜音升高影響，美元自 4 月低點迄今強彈逾 4.5%，導致亞洲主要國家貨幣兌美元全數走貶，當中印度、印尼與台灣等國匯價修正幅度較大。

不過，仍有五檔亞股基金不甩強勢美元，不僅打敗同期間 MSCI 新興市場指數 1.5% 的跌幅，也較 MSCI 亞太 (不含日本) 指數和 MSCI 世界指數的表現來得優異。

張致寧指出，美元走揚，國際資金開始調節亞股的配置部位，亞股除了台韓等東北亞市場受惠科技新品出貨暢旺，中印、東協等內需市場也有節慶、政策紅利等題材，因此支撐亞股續揚，並同時吸引國際資金回補。