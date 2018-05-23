便宜股市難尋 專家點名韓國為首選

儘管市場今年來出現不少震盪，但經過數年的多頭後，投資人開始發現便宜的市場愈來愈難尋。鉅亨基金交易平台表示，雖然目前全球股市平均本益比高達 19.7 倍，但仍存在便宜好標的，其中又以受到北韓核試驗及潛在戰爭風險打壓的韓國股市更為便宜，是價值型投資人的好選擇。

鉅亨基金交易平台指出，根據定義，企業價值等於公司市值加上總負債再扣掉總現金，相較於單純的股票市值，可更精確的衡量企業完整價值；企業價值除以稅前息前盈餘，則是比較企業價值貴或便宜的關鍵。

根據統計資料顯示，目前主要國家股市中，韓國、俄羅斯及香港股市的企業價值除以稅前息前盈餘都低於 10 倍，相較於全球股市平均為 15.9 倍明顯便宜，其中，韓國股市更以 7.5 倍為全球主要國家股市最低的一個。

鉅亨基金交易平台表示，韓國股市 5 月以來出現較明顯的修正，也幾乎回吐今年來的漲幅。進一步觀察，韓國股市不只是全球最便宜，與自身過往相比，目前價格也低於歷史平均。韓國股市目前本益比與過去 10 年平均值間差距為負 0.4 個標準差，為全球少數本益比低於過去 10 年平均的主要股市，更是相對便宜的一個。

鉅亨基金交易平台進一步指出，2017 年韓國出口金額為 5739 億美元，佔 GDP 比重約 37%，貿易依存度為 67.9%。全球需求好壞影響韓國出口經濟，而美國製造業採購經理人指數又是衡量全球需求的重要指標，因此，投資人可透過美國製造業採購經理人指數判斷韓國股市走向。過去經驗顯示，當美國製造業採購經理人指數升高時，韓國股市往往表現強勁。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，北韓領導人金正恩於 2010 年上台後，持續進行核試驗、與美國關係緊張，並一度引發戰爭爆發的隱憂，是韓國股市近期與美國製造業採購經理人指數脫鉤的主因，不過，待南北韓緊張情緒消散後，韓國股市後勢可期。尤其在全球股市大多漲高的當下，便宜資產越來越難尋，價格受到戰爭風險壓抑的韓國股市，是價值型投資人的好選擇。