成本上揚 廠商被迫轉嫁給消費者 但又擔心失去市場競爭力

這不是在做夢，物價真的上漲了。因為大家都想買更多東西，所以企業只能急著去滿足這些需求。

美國失業率 17 年來首次低於 4%，工資正在緩慢上漲，消費者開始把錢花在衣服、家具和汽車上。與此同時，勞動力、運輸和商品成本的上漲正在壓縮企業的獲利率。

消費者和生產者都感受到美國經濟健康的壓力。根據聯準會最受青睞的通膨衡量指標 PCE 指數，經過多年低迷後，3 月的物價格較一年前上漲 1.9%。

4 月的消費者物價較一年前上漲 2.1%，而供應商的物價上漲更多達 2.6%。

汽車貸款越來越昂貴，因為聯準會正在逐步提高利率。據房地美 (Freddie Mac) 表示，30 年期固定利率抵押貸款已經升至 4.6% 以上的 7 年新高。

最近幾周數十家企業表示，他們已經提高了售價或計畫在未來幾個月漲價以對抗通膨。

Deere (DE-US) 周五 (18 日) 表示，由於物料和運輸成本上揚，它將提高設備價格。

麥當勞不敵原料成本壓力調漲售價 （圖: AFP）

麥當勞 (MCD-US) 和 Chipotle (CMG-US) 調高了漢堡和捲餅價格。亞馬遜 (AMZN-US) 將 Prime 會員年費調升 20%。Netflix (NFLX-US) 去年底將月費價格上漲 10%。

泰森食品公司 (TSN-US) 正計畫調高 Ball Park 熱狗售價，而 Stanley Black & Decker (SWH-US) 將提高其工業製品的價格。

Stanley Black & Decker CEO 上個月表示，「我們做生意就是為了賺錢，為了達到這個目標，我們必須提高價格以抵消部分通膨。」

3 年多來，油價首次突破每桶 70 美元。美國人感同身受：一加侖汽油價格升至 2.91 美元，比一年前上漲 24%。

油價上漲也會侵蝕企業的獲利率，這可能導致他們將成本轉嫁給消費者。油漆、化工、消費品和包裝食品企業都依賴原油來生產和包裝他們的產品。航空公司、卡車運輸和鐵路公司需要運輸燃料。

石油是美國航空公司 (AAL-US) 的第二大開支，油價上漲使該公司的航空成本更高。這將直接轉嫁給客戶：美國航空 CEO 上月表示，「我想你很快就會注意到票價更高了。」

運費也正在攀升。現在沒有足夠的卡車司機來支應全國製造商生產的產品。這已經使運輸成本飆升。

Bleakley 諮詢集團首席投資官 Peter Boockvar 說：「任何一家產品最終要靠卡車運送的企業會感受到目前時機有多差。」「如果要說誰會最容易受到運費上漲影響，那一定會是亞馬遜，所以調高 Prime 年費是抵消這種情況的一種方式。」

鋼鐵和鋁價也在上漲，消費者認為此擔憂。金寶湯 (CPB-US) 周五表示，預計這兩個金屬的價格增幅將達到兩位數。

「其中很大部分，或者全部都是由預期中的關稅影響驅動的。」金寶湯首席財務官告訴分析師。

過去，金寶湯可能會轉嫁給消費者，但亞馬遜、沃爾瑪 (WMT-US)、克羅格 (KR-US) 和其他大型雜貨商和零售通路之間的激烈競爭下，大家都不太敢調漲售價。

克羅格 3 月間表示，為了保持蔬菜和肉類價格不變，它被迫犧牲接受較低的利潤率；而沃爾瑪周三表示，低價競爭削弱了獲利。

寶潔 (PG-US) 和金佰利 (KMB-US) 等家用品製造商一直努力保持價格決定權，以應對零售通路的壓力。寶潔的售價比上一季下降 2%，而金佰利則是下跌 1%。