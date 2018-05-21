【異動股】汽車板塊集體走強 眾泰汽車(000980-CN)等股漲停

今日早盤，汽車板塊集體走強，截止發稿，亞普股份(603013-CN)漲停報36.03元，萬通智控(300643-CN)漲停報13.39元，保隆科技(603197-CN)漲停46.13元，越博動力(300742-CN)漲停報79.24元，眾泰汽車(000980-CN)直線漲停報8.83元，江淮汽車(600418-CN)漲5.67%報8.02元，金龍汽車(600686-CN)、宇通客車(600066-CN)、亞星客車(600213-CN)、一汽夏利(000927-CN)等跟漲超4%。

消息面上，美國市場調研公司Counterpoint日前發布的最新研究報告顯示，到2022年，全球網聯汽車市場預計將增長270%，超過1.25億輛網聯汽車將在2018～2022年期間出貨。其中，到2020年，在德國、英國、法國等歐洲主要經濟體國家，預計車聯網技術普及率將接近100%。中國的網聯汽車市場也不容小觑。數據顯示，2017年的全球網聯汽車出貨量中，中國和美國共佔45%，其中中國佔32%，原因之一是中國新車市場規模明顯擴大。

太平洋證券分析認為，在中美達成共識併不打貿易戰的大背景下，新能源車基本面持續向好。一方面，動力電池裝機及開工正持續向好;4 月動力電池裝機達3.71GWh，同比增長302%，其中比亞迪、CATL 裝機佔比分别達36%、33%，兩家開工率處行業高位，集中度加速提升;預期行業6 月訂單將得到明顯增長。另一方面，“消費元年”將在下半年開始啓動，爆款車型推出將激發真實需求，下半年的銷量會逐月兌現，新能源汽車正式進入到價值投資區間。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)