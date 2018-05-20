美聯：地王效應利交投 新盤二手齊旺銷

據美聯物業分行統計，本週末(5月19日至20日)10大藍籌屋苑合共錄得約17宗買賣成交，較上週末錄得之12宗，按週升約41.7%，創9個週末新高水平，反映二手需求強勁。至於按15大屋苑計算，本週末則錄得約22宗買賣成交，較上週末約16宗升約37.5%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟德新地王誕生後首週末，樓市氣氛持續升溫，市場憧憬「麵粉價」破頂勢推升樓價，後市走勢料拾級而上，剛過去的週末，焦點新盤御半山及晉海II接連推售共178伙，銷售情況熾熱；市場購買力湧現，二手多個屋苑儘管盤源緊絀，部分業主心雄反價，惟買家入市意欲強勁，承接力有增無減。隨着置業需求續殷切，相信有望帶動樓價進一步向上。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，當中港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島則錄得約4宗成交，較上週末增3倍。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，合共僅錄得約5宗成交，按週升幅約66.7%。至於新界區3個指標屋苑，包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊共錄得約8宗成交，較上週末持平，當中沙田第一城佔5宗，表現凌厲。

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