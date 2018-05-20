中國金石(01380-HK)：張家壩礦山採礦權推遲拍賣

中國金石(01380-HK)就牽涉四川金時達的訴訟發出公布，公司獲中國法律顧問告知，由於集團分包商提出申索，中國法院將推遲拍賣。公司亦獲中國法律顧問告知，中國法院將就集團分包商提出的申索進行調查程序，時間通常約需六個月。因此，於調查最終解決之前，拍賣將不會進行。由於拍賣已推遲，公司正尋求中國法律顧問的意見，以利用時間對原判決提出上訴。由於調查仍在進行中，公司不擬清償申索且該清償並無最後期限。

資料顯示，2014年9月16日前後，廣東省茂名市電白區人民法院判決四川金時達在申索中敗訴。於2017年6月前後，四川金時達接獲廣東省茂名市電白區人民法院作出的強制執行決定書。根據決定書，張家壩礦山的採礦權被查封三年。當時，據董事所知，倘申索並無解決，張家壩礦山的採礦權進行拍賣。

公司間接全資附屬公司四川江油金時達石業有限公司持有張家壩礦山採礦權。張家壩礦山的採礦權被查封的原因，是四川江油金時達石業的一項訴訟的判決。該訴訟乃有關邵偉權根據四川金時達及黃賢優(為公司當時的控股股東及四川金時達的前擁有人)等其他人士各自於2010年聲稱向原告作出的擔保公司當時的關連方廣州久成礦業有限公司於原告與久成於2010年7月25日訂立的貸款協議項下義務及責任的擔保，而針對四川金時達及黃賢優等其他人士提出的涉及1500萬人民幣連同相關利息(按照中國人民銀行公佈的貸款利率的四倍自2010年11月3日起計算，直至悉數償還)及費用的申索。

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