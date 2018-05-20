雲遊控股(00484-HK)料中期純利約2500萬至3500萬人民幣

雲遊控股(00484-HK)公布，董事會現行可得的資料及對集團截至2018年4月30日止四個月的未經審核綜合管理賬目的初步評估，與2017年同期錄得的虧損淨額約1770萬元(人民幣.下同)相比，集團的財務表現預期有所改善，預期截至2018年6月30日止六個月錄得純利介乎約2500萬元至3500萬元。

具體而言：與2017年同期的約1580萬元經營虧損相比，集團預期截至2018年6月30日止六個月錄得經營溢利介乎約1500萬元至2200萬元。這是由於集團在大數據分析能力方面的投入和不斷深化，助力集團科技金融業務的平穩發展；及集團持續改善開支管理，優化集團內部資源分配，提高集團整體運營效率。

與2017年同期的約190萬元投資虧損相比，集團亦預期，集團截至2018年6月30日止六個月將取得介乎約1000萬元至1300萬元的投資收益。投資業績情況改善主要是由於投資對象的市場認同度不斷提高，導致業務良性增長而取得的收益，以及以權益法核算的投資對象進行的籌資活動使其投資價值上升從而帶來的投資攤薄收益。

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