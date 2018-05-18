〈房產〉高雄鐵路地下化將完工 美術館站區住宅單價站上2字頭

高雄市預計今年 8 月完工的高雄鐵路地下化工程，地下化車站共 10 個站區，原地面台鐵軌道區域規劃成綠園道，房仲業者統計近一年車站周邊房價的表現，房價指標以美術館站平均每坪站上 2 字頭，高雄車站以東的 4 個站區，房價則相對親民

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘指出，高雄新美術館站近美術館園區，馬卡道路以東多是重劃區開發，是北高雄最重要的房市新興區，區域南側還有愛河景觀廊帶加持，近一年住宅交易量屋齡 10 年內的比重高達 75%，因此平均房價是台鐵地下化全線唯一 2 字頭的站區。此外，高雄車站東側四站，以鳳山車站為區域核心，是鳳山區主要的房市交易主力之一，區域房價親民，近一年平均單價約每坪 15-17 萬元之間。

觀察近一年地下化車站交易量情況，高雄車站交易量為各站之冠，受惠高雄車站進行大規模改造開發的題材，結合公車客運轉運站、捷運共構機能，擴大商場使用面積等設施，預計 2023 年全部完工。吸引看好高雄車站附近的購屋買氣，根據統計熱門交易的路段包括七賢二路、六合一路、十全二路等，近期車站周邊新屋供給量也有增加的趨勢。

此外，觀察高雄車站西側北向至左營站間的地下化車站，內惟站交易量表現突出，有巢氏房屋高雄美術之星加盟店店長王忠賢表示，內惟站與美術館站位於內惟埤園區的北南兩端，馬卡道路東側都是重劃區，區內社區大樓林立，是北高雄新興區的代表，而內惟站西北側還有大型國宅聚落，包括國貿、國峰以及華翠等社區，是預算有限低總價的買方購屋熱區，國宅房型以 3-4 房為主，平均總價在 400 萬至 600 萬元之間居多。

至於重劃區部分，住宅屋齡多在 15 年以內，其中屋齡 5 年內的社區平均單價多在 2 字頭，屋齡超過 10 年以上的則多是在 2 字頭以下，3 房內的房型含車位購屋總價在 1000 萬元以下，4 房含車位約 1000-1500 萬元居多。