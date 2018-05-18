〈康控-KY法說〉聲學、汽車訂單穩 全年營收看增20-30% 就怕一個變數

零組件廠康控 KY(4943-TW) 表示，包括聲學、汽車訂單穩，其中聲學產品預計客戶將從 7 月開始量產，至於高峰期則會落在 9、10 月，全年營收目標年增 20-30%，獲利則力拚年增 20%。唯一的變數，就是怕客戶銷售狀況跟去年一樣不如預期。

康控 - KY 今 (18) 日舉行法說會，公司表示，第 1 季毛利率降到 21%，主要是因為公司是以單月產值 10 億元來規劃產能，不過卻遇到客戶訂單急凍，導致公司反應不及，人工需求甚至大減 50%，也讓 2 月出現負毛利的狀況，讓公司學到不少經驗。

康控 - KY 直言，今年的價格並沒有比去年好，但是產品變化也沒有去年多，再加上自動化，所以人工可以省下約 40%，這也是今年營運可以比去年好的理由。至於下半年的毛利率狀況，康控 - KY 預期，將可為持續去年同期水準。

至於光學部分，康控 - KY 表示，公司在廣東地區巡了一圈，發現各家製程都還是過去方式，因此公司有很大發揮空間，雖然原料成本未必比較低，但是管理跟良率是優勢，將採一條龍生產模式，從 lens 到鏡頭。

至於鎖定的對手，外界認為是直指大立光 (3008-TW)，康控 - KY 則回應，公司不承認也不否認。