終於 義大利民粹政黨就組成聯合政府事宜達成最終協議

經歷了耗時 70 多天的組閣風波之後，義大利五星運動黨與北方聯盟終於達成了組閣最終協議。

台北時間周五下午，五星運動黨黨魁 Di Maio 在 Facebook 主頁稱，各方就最終政府協議達成一致。並同時公布了投票管道：

組閣最終協議的消息公開後，義大利 10 年期公債殖利率上漲 6 個基點至 2.17%。

此前，周四台北時間傍晚，義大利安莎通訊社報導稱，五星運動黨黨魁 Di Maio 表示，最大問題已經解決，但目前仍沒有確定總理人選，預計今晚達成組閣協議。

協議並不意味著聯合政府組建成功，還需要一位明確的總理人選。彭博社指出，具體的總理人選目前還並未明確，五星運動黨希望在將總理人選提交義大利總統批准前對其投票人採取保護措施。義大利總統 Sergio Mattarella 此前曾暗示有意在聯合政府中擔任一定角色。

在此份組閣計劃中，雙方呼籲提高財政支出、減稅以及重新審視國際協議的計劃，並未談及減計歐洲央行所持有的數十億歐元義大利政府債務的提議（此前的一份草擬協議中有此項內容），也未包含可能引發對義大利歐元區成員國身份擔憂的內容。

組閣風波爆發以來，義大利公債殖利率一度飆漲：

本周三，《赫芬頓郵報》爆出五星運動黨和北方聯盟黨的一份談判草案顯示，五星運動黨和北方聯盟黨正在研究設計歐元區的退出機制，考慮令歐洲央行免除其在 QE 中購買的 2500 億歐元的義大利公債，並要求歐盟降低對義大利的預算獻金要求。

五星運動黨和北方聯盟兩個政黨的執政聯盟常被貼上「反歐盟、反移民、反全球化、反建制、民粹」的標籤。計劃退出歐元區的相關報導出現後，對義大利政治風險的擔憂急劇上升。

義大利在今年 3 月舉行公投，中右翼聯盟以 37.3% 的得票率居首（其中北方聯盟黨得票率 17.6%，前總理貝盧斯科尼帶領的義大利力量黨 14.1%），五星運動黨以 32.4% 的得票率位列第二，成為得票率最高的單一政黨。

各黨派或聯盟的得票率都沒有超過 40%，懸浮議會出現。在磋商聯合執政的過程中，貝盧斯科尼決定退出組閣談判，為五星運動黨和北方聯盟黨組閣帶來關鍵轉機。

為了爭取更多的選民，反建制的五星運動黨在競選的過程中一度收斂不少，鮮提反歐元的立場。因此對義大利政局的擔憂，一度也被中東局勢、貿易戰等其他議題沖淡不少。

作為歐盟的創始成員國，一個對更加緊密和紀律更嚴格的歐盟持有懷疑態度的義大利，將會是德法兩國推進歐元區改革的重大障礙。