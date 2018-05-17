〈義大利擬脫歐〉脫歐議題死灰復燃？義大利股、債大震盪

歐洲央行很久以前就宣稱歐元是「不可逆」之勢，但顯然角逐義大利下屆政權的兩大反對黨不這麼認為。

根據一份外流的協議草案，目前籌組政府的聯盟黨和五星運動黨欲藉著增加國家預算赤字和債務負擔的政策，迫使歐盟不得不讓義大利退出歐元區的，而這消息讓義大利週三股市和公債價格雙雙下挫。

根據 Factset 數據，義大利 10 年期公債殖利率跳 15 個基點以上至 2.104%，達 4 個月高點。歐元下跌 0.5% 至 1.1783 歐元兌 1 美元。義大利 FTSE MIB 股指大跌超過 2%。

10 年期義大利公債 / 德國公債利差擴大近 18 個基點至接近 1.49 個百分點，登上一月以來最高水準。

Capital Economics 歐洲經濟學家 Jack Allen 表示，義大利要求脫歐程序令人震撼。

去年三月，這兩黨對反歐元立場保持低調，爾後經過數月爭論，現在這兩黨將組成政府，該草案呼籲脫歐機制以「反映明確民意」。

但 Allen 指出，該民意調查顯示這已經不適用於現在的義大利，據悉兩黨放棄了該提案，這說明為什麼市場反應並不明顯。

但他認為，投資者不該太快鬆一口氣，因為反歐元情緒持續在最有可能組成政府的兩黨間發酵，更甚者，「如果未來某時點，這個提案又死灰復燃也不奇怪，如果義大利經濟表現持續不佳，又或者是歐盟拒絕按其財政規則撥預算。」