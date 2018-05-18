東芝晶片出售取得中國批准 2兆日圓交易案終於底定

據《CNN Money》報導，日本東芝 (Toshiba) 出售晶片業務的交易，已經獲得中國監管機構批准。這筆總金額 2 兆日圓 (約 180 億美元) 的交易，因等待批准時間過久，已經一再錯過交易期限。

交易的買方由私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital) 主導，其他投資者還包括蘋果 (AAPL-US)、Dell Technologies 與南韓半導體公司 SK 海力士 (SK Hynix)，東芝也會維持少量股權。

東芝週四發布聲明，表示已經取得所有必要的監管批准，交易將在 6 月 1 日進行。

貝恩資本聲明指出，這是對半導體業務的重大投資，有助確保一個競爭性的全球半導體市場，保護供應鏈免受潛在的破壞。

近來因為北京與華盛頓貿易爭議升級，引發全面貿易戰的擔憂。分析師懷疑，中國會以是否批准東芝賣給貝恩資本一案，做為討價還價的籌碼。

高通目前也在等待中國監管機構的批准，以順利併購荷蘭的恩智浦 (NXP Semiconductors)。雖然中國批准東芝案可能是個積極信號，不過對高通併恩智浦目前並沒有快速通過的跡象。

近幾個月來，半導體成為中國與美國爭奪技術支配地位的中心。美國總統川普在今年 3 月，以國家安全為由，否決了博通對高通 1170 億美元的出價。其中提出一點，就是這筆交易如果成真，將導致美國可能在 5G 的發展上落後給中國。