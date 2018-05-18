攻冷氣及節電商機 東森旗下東森購物攜手新北市府合推節能家電優惠

東森國際 (2614) 旗下東森購物網瞄準政府補助商家汰換節能照明與冷氣空調數十億元商機，今 (18) 日宣布與新北市政府合作推出「新北節能家電 50% 省很大」網購專區，除祭出符合補助標準的一、二級能效冷氣與 LED 照明燈具全面 83 折起外，加碼再推三大節能補助回饋，最多可獲價值 3,100 元的折扣金與刷卡金，10 大家電品牌也響應加碼送最高價值 5 千元好禮，加上新北市府補助服務業 50% 汰換經費補助，全面助益商家汰舊換新意願；東森購物全球電商中心執行長王志仁表示，這波新北商家節能補助家電計畫對於節能產業發展為一大助益，即日起至 12 月底前凡設籍於新北市的商家皆可申購補助，看好 5-8 月為冷氣銷售高峰期，預估將帶動整體家電類產品較去年同期一倍的銷售成長。 王志仁進一步表示，新北市工商業發達，光服務業就多達 17 萬家，為支持新北政府、同時鼓勵商家者用電當省則省，東森購物網「新北節能家電 50% 省很大」專區，除新北市商家適用政府補助，即店家凡更換 1、2 級能源效率冷氣，額定能源補助每 kW 單位補助 2,500 元，補助上限最高達該商品價格 50%、LED 照明燈具最高可補助 750 元以外，全民也都能同享網購節能專區優惠，包括節能產品全面 83 折起、10 大冷氣品牌加碼送最高價值 5000 元的實用小家電外，站上也大方送出折扣金，包括全館冷氣單日消費送 2,000 元折扣金、APP 首次登入並首購最多可獲 500 元折扣金、刷台新信用卡可獲 600 元刷卡金等至多價值 3100 元的折扣優惠，希望透過政府、網購通路與家電品牌三方攜手帶動市民節電行動。



東森購物表示，透過新北市政府補助服務業冷氣及照明 50% 汰換經費，冷氣最高補助達 25,000 元。東森購物網進一步指出，以一般小商家 (10 坪空間) 汰換 5000 瓦(kW)1 級能源效率大同冷氣機為例，市價約 49,500 元，於節能專區購買優惠價為 39,900 元，此外可申 12,500 元補助(每千瓦 2,500 元)，加上滿萬折扣金計 2,000 元，以及品牌贈品價值 5,000 元(以最高計算)，相當於僅以市價 4 折、約 20,400 元費用即可汰換，且節電效益達 1,619 度電 / 年，節省電費 6,476 元 / 年，大幅縮短成本回收年限，由 7 年提早於 3 年即可回收。



東森購物執行策略長王令麟日前曾表示，東森購物去年每股盈餘 (EPS)3.84 元，今年結合草莓網後，東森購物今年每股盈餘目標將挑戰 6 元。