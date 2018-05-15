東森轉投資東森購物去年EPS 3.84元 今年EPS挑戰6元

東森國際 (2614) 轉投資東森購物執行策略長王令麟今 (15) 日表示，東森購物去年每股盈餘(EPS)3.84 元，今年結合草莓網後，東森購物今年每股盈餘目標將挑戰 6 元。東森今日也宣布成立「東森健康生醫」，未來將與台灣知名 MIT 生技廠商合作，陸續推出絕對讓消費者放心，讓大眾都信賴的東森健康生醫自營商品，透過草莓網的全球 230 個國家銷售平台，取得強大的美妝供應鏈支持，將東森零售正式進軍海外打世界盃。王令麟表示，東森購物去年營收約 138 億元，今年預估將成長 33%，原先預估 2020 年營收將達 280-300 億元，現在結合草莓網的優勢，估計三年後海外市場營收將大於國內，營收可望翻倍。



王令麟指出，現在是世界變化最快時候，有絕佳的事業機會，不能只守在台灣淺碟的市場，要勇敢的走出去，不懼怕競爭，拿出好產品向世界做生意，與草莓網的合作，將是東森與台灣供應商走向世界第一步。



王令麟指出，將積極進軍海外市場，目前計畫在紐西蘭、澳大利亞、美國、加拿大、馬來西亞及印度找當地合作廠商或鎖定當地市場。



對於東森購物與草莓網聯盟後首要策略，王令麟表示，東森媒體行銷與視頻購物的優勢，將強化草莓網在各地區市場的行銷能力，東森在台灣經營多年優質供應鏈，可為草莓網注入新產品營收項目，對台灣消費者而言，草莓網可提供價格優惠的國際美容保養品，東森購物將協助草莓網在台行銷，讓台灣消費者享受品質好，性價比高的國際名品，近期透過東森購物協助宣傳導流，草莓網在台業績大幅成長，強化草莓網行銷，拉升在台業績將會是首要項目。



王令麟表示，東森去年自營商品與獨家商品比例是 16%，今年將拉升到 25%，明年達 40%，透過差異化商品服務，創造新業績成長動能，草莓網的全球通路與已完善的多國語言銷售系統，將協助東森夠購物供應廠商與東森自營商品銷往全世界，擴大營收。