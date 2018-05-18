【大行報告】銀河國際：騰訊(00700-HK)季績強勁將消除市場對增長前景的擔憂

銀河國際發表報告指，騰訊(00700-HK)2018年第一季營業額為735億元人民幣，同比增長48%(較市場預期高3.9%)，環比上漲11%；淨利潤增至233億元人民幣，同比增長61%，環比上漲12%。首季業績強勁增長是由於：現有和新推出的智能手機遊戲持續帶來良好貢獻；支付相關服務強勁增長；數字内容的訂閱量增加；及公司擴大了社交廣告客戶群，視頻點擊亦增加。

該行相信，騰訊第一季度業績(尤其是收入增長)將消除市場對公司增長前景的擔憂。公司增加對内容的投資對利潤率帶來稀釋的影響，目前看來似乎可控。網絡遊戲業務的復蘇和戰術競技遊戲的成功將長遠推動公司的在線遊戲業務。而在線内容將成為公司的下一個收入增長動力，尤其是在線視頻業務。該行仍然認為，在線視頻行業將成為科技非硬件行業的重要增長動力。然而，公司正在大舉投資於在線内容，其利潤率將在短期内繼續受壓。就股價錶現而言，騰訊的錶現落後於其他主要平台公司，隨著市場憂慮逐漸消退，其股價很可能會迎頭趕上。

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