Regeneron腫瘤免疫學藥物 有望制衡默沙東、必治妥

《Investors》報導，分析師週四 (17 日) 表示，Regeneron 製藥公司 (REGN-US) 的實驗性癌症藥物在治療肺癌方面「看起來蠻有效的」，意味著很快可以與道瓊指數的默沙東 (美國默克) (MRK-US) 和必治妥施貴寶 (BMY-US) 抗衡。

據了解，這 3 間公司都在研究 PD-1 檢查點的癌症藥物。這些腫瘤免疫學藥物會使自身免疫系統識別和抵抗腫瘤細胞。默沙東的 Keyruda 和必治妥的 Opdivo 藥物都已獲得批准。

雖然 Regeneron 較晚進入，但似乎也盡力追趕。在早期研究中，Regeneron 在之前接受過治療的患者中測試了藥物 Cemiplimab，用以治療非小細胞肺癌 (Non-Small Cell Lung Cancer，NSCLC)。總體而言，有 29% 的患者腫瘤縮小，57% 的患者疾病得到控制。

Piper Jaffray 分析師 Christopher Raymond 稱這些數據將會是會議的最大驚喜，因為 Cemiplimab 長期以來一直是「(免疫腫瘤學) 中的已開發領域」。

Raymond 的報告中提道，「這與經過批准的反 PD-1 藥物 Keytruda 和 Opdivo 在百分之十幾的總體反應率相比很有競爭力，當然，這些數字雖然很小，但我們認為投資者可能會對此感興趣」。

週四 (17 日) 收盤 Regeneron 上漲 1.58% 至 308 美元、默沙東下跌 1.17%、必治妥上漲 1.02%。

Regeneron 股價日線趨勢圖

Leerink 分析師 Geoffrey Porges 指出，在特定患者群體中，Cemiplimab 的總體反應率符合 Keytruda 和 Opdivo 在第 3 期臨床研究中的 18% 至 20% 比率。Cemiplimab 在這些患者中也看起來相當安全。「這些結果雖然是由一個小群體產生的，但令人鼓舞的跡象表明，Cemiplimab 有實力與市場上已申根的產品競爭」。

RBC 分析師 Kennen MacKay 對於 Regeneron 在 Cemiplimab 治療非小細胞肺癌方面的成功未感到驚訝。他在一份報告中說，概念證明「如預期般」。MacKay 補充說道，該研究支持 cemiplimab 具有比領導者 Keytruda 和 Opdivo 更有效的潛力。

皮膚鱗狀細胞癌 (cutaneous squamous cell carcinoma) 患者

Regeneron 正在測試 Cemiplimab 在一期和二期的皮膚鱗狀細胞癌 (cutaneous squamous cell carcinoma) 患者。Leerink 的 Porges 表示，更新的數據整體反應較去年都有所改善。

Porges 提道，「我們相信 Cemiplimab 在這個先前被忽視的適用症狀，有獲得快速批准的可能，並且在競爭激烈的 PD-1 及 PD-L1 (癌症藥物) 領域佔領一個獨特的市場症狀」，並認為在這塊領域獲得藥物批准的可能性達 80%。

他預計用於皮膚症狀的 Cemiplimab 於 2018 年有 3900 萬美元至 18 億美元的營收可能，並保持對 Regeneron 股價的 435 美元目標價。

美國食品和藥物管理局 FDA 將於 10 月份審查用於皮膚鱗狀細胞癌中的 Cemiplimab。RBC 的 MacKay 表示，該批准有助於 Regeneron 和合作夥伴賽諾菲 Sanofi (SNY-US) 成為該市場的領先者。