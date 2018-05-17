RET融合陽性腫瘤能改善？藥廠Loxo股價噴出18%

Loxo 腫瘤學生技藥廠 (LOXO-US) 週三 (16 日) 盤後股價大漲逾 18%，因 Loxo 發布聲明指出，該公司實驗性藥品 LOXO-292 能減小近 70% 癌症患者的腫瘤，無論癌症起源為何，該公司股價聞聲立即噴出。

週三 (16 日) 盤後 Loxo 股票上漲 18.13% 報每股 164.79 美元。

Loxo 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

而 Loxo 的競爭藥物廠商 Blueprint Medicines (BPMC-US) 盤後股價則大跌 10.45% 報每股 77.35 美元。

生物製藥公司 Loxo 宣布，該公司研究人員將為正在進行的 LOXO-292 臨床試驗提供臨時數據，LOXO-292 為高度選擇性 RET 抑制劑。Loxo 也將於 6 月 1 日至 5 日的美國臨床腫瘤學會 (American Society of Clinical Oncology，ASCO) 年會上發表。

LOXO-292 實驗快訊 / 圖：Loxo

這項名為 LOXO-292 的藥物能夠糾正 RET 基因中的錯誤。而本次藥物實驗中，總共 35 名患者有 RET 融合陽性腫瘤 (RET fusion positive tumor)，其中的 27 名患有中晚期肺癌，7 名患有乳頭狀甲狀腺癌 (papillary thyroid)，另 1 名患有胰腺癌。另有 20 例甲狀腺髓質癌 (medullary thyroid) 伴 RET 突變。

LOXO-292 實驗快訊 / 圖：Loxo

而最終實驗結果顯示，在 RET 融合陽性腫瘤患者中，高達 69% 癌症患的腫瘤對 LOXO-292 有反應、65% 的中晚期肺癌患者腫瘤縮小、83% 的甲狀腺乳頭狀癌患者腫瘤縮小、甲狀腺髓樣癌中 79% 有反應；該數據統計至 1 月 5 日為止，Loxo 在週三 (16 日) 並表示，自 1 月 5 日至今，確實這些受試的癌症患者的腫瘤，仍在持續改善。

Loxo 指出，該公司將在 6 月份的 ASCO 會議上，公布截止 4 月的受試患者數據。