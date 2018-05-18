【港股解碼】股權一年三次轉手 南通三建會是上海證大最後的真命天子嗎?

29.99%股權一年三次轉手

上海證大(00755-HK)16日晚公佈一則公告，持有公司44.62億股、占已發行股本29.99%的凱陞，已於5月15日將全部股份售予南通三建，每股作價0.15687元，較當日收市價折讓18.3%，交易代價7億元。

事實上，去年12月中旬，凱陞才剛從冉盛手裏接手這29.99%股權，只是當時的買價與現在的賣價有著天壤之別。2017年12月15日，冉盛置業發展全資附屬香港冉盛發展，按每股0.372元向凱陞出售上海證大44.62億股(29.99%股權)，每股作價較當日收市價有溢價2.18倍，總涉資16.6億元。然而時隔才半年，凱陞竟要虧本9.6億元大甩賣。

而據公告顯示，其實這29.99%股權到冉盛發展的手裏也是不久就轉手給凱陞了，於2017年6月20日，上海證大控股股東SmartSuccess向冉盛發展出售約44.62億股股份(29.99%)，隨後，亦是時隔半年左右，也就是上文提到的12月15日，冉盛發展便轉手賣掉這29.99%股權。

精准收購 逼近要約線

這裏有一點值得留意的是，從冉盛發展開始，每一位買家的持股量其實都已經高達44.62億股，占上海證大總股本的比重達到了29.99%，逼近要約線30%。而根據香港證監會的《收購守則》：若收購人收購公司股份超過30%，則須提出全面要約收購(即向小股東提出全面收購)。與A股市場的“精准增持，買而不舉”的套路相類似，各買家收購均未滿30%，亦是不想提全面收購。

由上述可以看到，這29.99%的股權轉來轉去，持有的時間都在半年時間左右，這一次，上海證大能留住南通三建嗎？南通三建的情況又是如何的呢?

傳說中的南通三建

財華社從南通三建官網獲悉，南通三建創建於1958年，以建築施工為基礎，集金融、投資、房地產、運營服務、海外經營、科技孵化六大產業於一體的大型綜合性現代建築企業集團。南通三建集團擁有江蘇南通三建集團（新三板證券代碼838583）、融輝置業有限公司、青島湧泰置業有限公司、中通盛建集團有限公司及國內地區公司、海外公司等60多家全資、控股子公司。2017年，南通三建位列“中國企業500強”第194位，被譽為“中國最具改革與發展代表性的10家建築企業之一”。

南通三建收購上海證大的每股作價為0.15687元，該股現報0.189港元。而上海證大自今年1月初開始，股價反復上漲，截止目前累計升幅高達60%。南通三建此時進場是否合時宜？南通三建會是上海證大的最後的真命天子嗎？

■ 作者｜陸小梅

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