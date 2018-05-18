中國發布衛星導航“天音計劃” 2021年覆蓋全球

據人民日報報道，阿里巴巴、兵工集團共同投資的全球領先的精準位置服務公司千尋位置正式發布“天音計劃”——星地一體高精度時空服務。“天音計劃”由國家北鬥地基增強系統“全國一張網”、星基增強系統、星地一體融合能力及千尋位置的全球站網系統構成，為用戶提供高精度、高可靠、實時無縫的高精度時空服務，這是打造全球衛星導航領域的中國方案。“天音計劃”採用地球同步軌道衛星和互聯網雙路播發，為包括沙漠、海洋、高空等無網絡覆蓋區域、網絡覆蓋斷續的區域提供7×24小時高可用的動態厘米級定位服務。目前服務覆蓋中國地區，將於2021年實現全球覆蓋。

據證券時報，機構分析，北鬥系統在地緣政治、技術差異化的驅動下，在涉及行業安全的民用高精度市場具有巨大潛力。北鬥高精度定位需求有望在自動駕駛全面興起之前先行放量，作為標配於2019年開始逐步應用於國内汽車市場。高精度導航模塊市場預計2019年開始規模放量，達到13億元，并在2021年、2025年分别達到40億元、280億元。高精度定位運營業務，預計2021開始形成規模市場，規模有望達到24億元，併在2025年達到444億元。

上市公司中，華測導航(300627-CN)專業從事高精度衛星導航定位相關軟硬件技術産品的研發、生産和銷售，與千尋位置有良好合作。北鬥星通(002151-CN)是北鬥衛星導航定位系統國内龍頭企業。海格通信(002465-CN)提供國内短波電台、超短波電台、北鬥終端、衛星通信終端，對標千尋位置，有望成為中國第二家北鬥高精度運營商;振芯科技(300101-CN)北鬥導航終端芯片領域龍頭。

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