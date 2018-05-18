〈財報〉網路銷售增長33% 沃爾瑪Q4營收獲利均優於預期

沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 週四 (17 日) 公布第四季財報，營收獲利均優於預期，顯示其電商業務回升。

在歷經上一季電商業務表現令人失望後，沃爾瑪 Q4 稱在美網路銷售成長 33%，此成長內含投資，主要因線上雜貨銷售和網站的設計已發揮成效。

財報重要數據 每股純益： 1.14 美分 vs.1.12 美分（Thomson Reuters 調查之共識預期) 營收： 1226.9 億美元 vs.1205.1 億美元（Thomson Reuters 調查之共識預期) 同店銷售：成長 2.1% vs 2% （Thomson Reuters 調查之共識預期)

財務長 Brett Biggs 表示，「線上雜貨銷售持續加速，我們在該季末推出了新版 Walmart.com 網站，也在電子商務推出新品牌，包括與 Lord & Taylor 合作， 所以有很多不同的事情在推動成長。」

沃爾瑪一直在進行線上雜貨事業的轉型，並重新裝配備其商店以適應網購送貨。該公司週四表示，今年準備增加 1000 家商店的線上雜貨的收貨量，使全美超過 2100 個收貨地點，且年底前也會推出約莫 800 家的店取服務。

但線上雜貨的競爭持續升溫。亞馬遜旗下的全食超市 (Whole Foods) 週三推出 Prime 會員週三特別優惠。Kroger 週四稍早也宣布將與 Ocado 合作推出獨家網路交貨協議。

無論是網路或者實體店面業務的競爭，都壓縮了沃爾瑪的獲利空間，由於優惠促銷以及運輸成本提高，沃爾瑪毛利率下降 15 個基點。

Biggs 表示，「過去幾年來，我們一直在價格上大量投資我們持續監督價差，也覺得我們的定價很適宜，我們會持續為顧客做對的事情，也會深思熟慮未來定價方向。」

與此同時，為了與亞馬遜大打網路吸睛度，沃爾瑪近日重新設計其網站，使其更現代化和客製化。該公司週三表示，公司與 Lord & Taylor 合作，未來數週將推出「店內店」的做法。

GlobalData Retail 董事總經理 Neil Saunders 表示，「我們很有信心，數位數字會進一步改善，主要是因為沃爾瑪對其數位營運大量投資，將會發揮成效。」

然而，沃爾瑪的投資在第一季 (4 月 30 日止) 成了犧牲品，沃爾瑪稱每股純益從一年前的 1 美元下降至 72 美分，即自 30.4 億美元下降至 21.3 億美元。

調整過後，沃爾瑪每股獲利 1.14 美元，優於 Thomson Reuters 調查的 1.12 美元。

Saunders 補充，「將一些獲利分配導向謹慎的投資，這是目前多數零售產業為了求生存的代價。沃爾瑪已經展現令人驚訝的求生意願。」

沃爾瑪美國同店銷售年增 2.1%，高於預期的 2%。靠著可比客流量成長 5.6%，Sam's Club 同店銷售年增 3.8%。Biggs 表示，「Sam's Club 剛過了最棒的一季，鮮食表現很強勁。」銷售上升 4.4% 至 1226.9 億美元，高於估計的 1205.1 億美元。

國際轉型階段

沃爾瑪正處於國際轉型之中，過去 2 個月宣布了 2 個交易，並稱國際業務的淨銷售增長 11.7% 至 303 億美元。4 月時，沃爾瑪稱計畫靠著與同業 J Sainsbury 合併，部分脫手英國雜貨業 Asda 的股權。

Biggs 表示，「我們已宣布了數個策略行動，我們相信這會強化我們在全球的部位，Q1 是我們為何能做到的最佳例子，即我們財務狀況梁好，且基底事業仍然強勁。」

本月稍早，沃爾瑪宣布欲以 160 億美元收購印度電商 Flipkart，後來激起沃爾瑪股票一陣賣壓，可能市場認為這場賭注不小。

沃爾瑪預期，倘若第二季底之前交易結束，今年對 Flipkart 的投資將降低 2019 財年每股純益約莫 25 美分至 30 美分。

週四沃爾瑪也宣布，近日已達成協議，將出售其位於加拿大和智利的銀行業務單位 Walmart Canada 和 Walmart Chile。

在最新一季，沃爾瑪也認列一筆對中國京東 (JD.com) 投資的未實現虧損 18 億美元，這是因為該中國電子商務公司的股價在此期間下跌。依據新的會計準則，沃爾瑪必須公布這樣的未實踐獲利和虧損。