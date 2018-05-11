Google、沃爾瑪聯手買印度一哥Flipkart？業內：劍指亞馬遜

Flipkart 是目前印度最大電商，知情人士透露，不只沃爾瑪想買下印度電商一哥 Flipkart 的股權，就連谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 也在協商對其投資事宜。

此前沃爾瑪曾在週二 (8 日) 宣布欲以 160 億美元買下 Flipkart 77% 股權，其中 20 億美元是為了刺激成長而做的「新股權融資」，沃爾瑪稱他們也正與「其他潛在投資者」協商一起參與融資，但沃爾瑪仍會保留多數所有權，當時沃爾瑪沒有提及任何潛在買家名稱。

據悉，目前沃爾瑪與 Alphabet 的協商仍在進行，尚未達成協議。其中一位知情人士透露，印度媒體早前傳出的 30 億美元投資金額「太高了點」，意味著實際金額可能低於此數目，他也透露不清楚 Alphabet 會不會透過自家投資機構 Capital G 進行投資，或者是靠公司資金；而雖然沒有簽署任何協議，但幾位與公司有關的人士均贊同這筆交易有其意義。

曾經在谷歌服務 8 年的 Flipkart 前產品長 Punit Soni 表示，「谷歌投資 Flipkart 的消息已經傳開了，但我認為，以投資的時機和方式來說，Flipkart 和沃爾瑪站一隊比較好。」他目前經營一家健康科技初創公司 Robin。他雖然對該交易沒有直接消息來源，但他推測 Alphabet 不會太直接做電商業務，而是看重 Flipkart 的市場規模，並欲持續領先亞馬遜。先前外電報導，亞馬遜也有意收購 Flipkart。

「印度很多人購買 Android 手機且喜歡網購，印度電商是一個很大的通路，可以帶來強大好處。」所以這有一點「下一個 10 億用戶」策略的意味，而且可讓亞馬遜膽顫心驚。

在美國，谷歌和沃爾瑪已經結盟，透過 Express 購物服務對抗亞馬遜，該服務讓消費者購買沃爾瑪產品後透過谷歌運送。

Alphabet 也可能想透過收購 Flipkart 作為對抗雲端業務勁敵亞馬遜和微軟。

一位不願具名的 Flipkart 高層表示，和沃爾瑪一起投資可以讓 Alphabet 加入印度電子商務，同時可以推廣其企業科技的使用。

亞馬遜是雲端業務的領導者，但微軟緊追在後，去年微軟和 eBay、騰訊也一起向 Flipkart 投資 14 億美元，他們目前是 Flipkart 獨家雲端供應商。如果 Alphabet 取得股權，在未來談判上就會多一點籌碼，可以為 Flipkart 提供雲端業務。