富士康IPO戰投招徕互聯網巨頭 發行市盈率約20倍

據證券時報消息，富士康目前已經初步完成了戰略投資者的遴選工作，國内最大的幾家互聯網巨頭可能都在最終確定的戰配投資者名單内。而在詢價方面，據一位參加了富士康深圳路演的機構人士介紹，在路演現場，多數機構給出的發行價估值約在20倍左右，最高給出發行價約23倍市盈率。

有券商人士點評，作為首家IPO的獨角獸公司，富士康引入戰略投資者以及詢價機製，體現了市場化的發行機製，此前大多新股發行約定俗成的以23倍市盈率做發行價，而對獨角獸公司採用詢價方式，用機構報價來倒推募資額，一方面體現了市場化，另一方面對其他獨角獸公司有借鑒意義。

富士康此次發行的亮點就是引入了戰略配售，富士康在招股意向書中披露，擬公開發行股票約19.7億股，發股數量佔發行後公司總股本的10%;發行方式上將採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式，其中初始戰略配售股份約佔發行總數量的30%。

據透露，國内最大的幾家互聯網巨頭都可能在最終確定的戰配投資者名單内。最終BAT等互聯網公司是否會出現在名單中，值得期待。

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