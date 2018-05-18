【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週四下跌，因特朗普質疑貿易談判能否達成協議。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 24,714 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,720 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,382 點。

油價週四基本持平，紐約 6 月期油持平於每桶 71.49 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,289.4 美元。

香港和內地股市週四下跌。教育股繼續上漲；汽車製造及零部件股普遍錄得下跌。個股方面，醫思醫療（2138.HK）與騰訊企鵝醫生簽訂戰略合作協議，股價飆升 61.7%；阿里健康（241.HK）全年股東應佔虧損大幅縮窄，股價跳漲 26.1%；騰訊（700.HK）2018 年首季收入勝市場預期，且獲券商普遍看好，股價上升 3.7%。恒生指數下跌 0.5% 至 30,942 點，國企指數下跌 1.3% 至 12,278 點，香港股市成交金額增加 10.7% 至 1,113 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,154 點，滬深兩市成交金額減少 11.1% 至人民幣 3,565 億元。

◆行業及公司新聞

◇VTECH HOLDINGS（303.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收入按年增加 2.4% 至 21.3 億美元，因經營費用同比降低（期內無 2017 財年整合 LeapFrog 的重組成本），股東應佔溢利同比上升 15.3% 至 2.1 億美元，其中上半財年收入及股東應佔溢利分別按年上升 5.8% 及 45.1%。全年股息合共每股 80.0 美仙，按年增加 14.3%。現價相當於 15.2 倍 2018 財年市盈率。公司預計 2019 財年收入將上升，但毛利率趨勢難以預測。

◇德永佳（321.HK）發布盈利預警，雖然公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）收入及毛利均錄得溫和增長，但除稅後溢利將同比減少約 40% 至 3.0 億港元，因 2017 財年錄得一次性收益 1.5 億港元、及 2018 年需額外增加稅項撥備 1.3 億港元。

◇IGG（799.HK）昨天回購 50 萬股，相當於現有股本 0.038%，累計尚未註銷股份為 0.475%。

◇中聯重科（1157.HK）將向盈峰環境（000967.CH）出售其所持有中聯環境 20% 股權，預計作價超過人民幣 29 億元，後者擬將向前者發行新股支付對價。後者同時向其他投資者收購中聯環境 80% 股權，同樣預期以發行新股支付。按現價計算，後者或需發行 141.4% 以上新股才能完成整個交易。

◇威高國際（1173.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）將扭虧為盈錄得股東應佔溢利介乎 150-650 萬港元（上半財年虧損 4,038 萬港元），主要受惠於化妝品業務於下半年有所改善、及投資物業估值收益，而時裝業務表現維持平穩。

◇華虹半導體（1347.HK）發布公告指控股股東上海聯和有意以每股 17.4 港元（較最後收盤價折讓 7.1%）出售公司 2,800 萬股（相當於現有股本 2.7%）。於配售完成後，上海聯和將繼續持有公司 52.5% 股權。

◇天源集團 (6119.HK) 主要經營天源碼頭及正源碼頭，服務範圍包括貨物裝卸及相關配套增值港口服務，2015-2017 年總吞吐量分別為 397、420 及 439 萬噸，於 2016 年公司佔廣東總貨物吞吐量及廣東港口碼頭服務行業收入分別約為 0.2% 及 0.1%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 7,119、7,370 及 8,160 萬元；股東應佔溢利分別為人民幣 748、1,239 及 1,924 萬元。公司於今日起至 5 月 24 日招股，預計 6 月 1 日上市，招股價介乎 0.84-1.00 港元，淨集資額約 7,260 萬港元（招股價中位數，90% 配售，10% 公開發售），市值介乎 5.0-6.0 億港元，相當於 21.2-25.3 倍 2017 年市盈率，估值不太吸引。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

